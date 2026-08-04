Главные новости Ижевска на утро 4 августа: уход премьера и приговор для экс-министра

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Новый вторник пришел в Ижевск. 4 августа в нашем городе потеплеет до +26°С, осадков не ожидается. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий минувших 24 часов.

Премьер уходит

Роман Ефимов покинул пост председателя правительства Удмуртии.

«Друзья, покидаю пост Председателя Правительства Удмуртии. Благодарю каждого из Вас за проекты, которые мы воплотили вместе, за трудности и радость их преодоления, за ваши честные комментарии, за готовность идти к цели и выкладываться на все 100%», – написал Ефимов в своем телеграм-канале.

Исполнение обязанностей премьера временно возложены на и.о. первого зампредседателя правительства региона Татьяну Чуракову.

По данным СМИ, вскоре он может возглавить авиакомпанию «Ижавиа».

Приговор для министра

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор бывшему министру природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денису Удалову, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Удалов и бывший руководитель АУ УР «Удмуртлес» Руслан Эмир-Усейнов были задержаны весной 2024 года. По версии следствия, в 2019-2020 годах они приняли и согласовали документацию от ООО «Дельта Строй», содержащую завышенные данные об объемах работ по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе. Работы велись в рамках национального проекта «Экология». Ущерб федеральному бюджету, по оценке следствия, превысил 23 миллиона рублей.

Смертельное ДТП

Днем 2 августа на автодороге Можга – Нылга произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. От полученных в аварии травм мужчина скончался.

По предварительным данным, у погибшего не было водительских прав. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности. Полиция проводит по факту ДТП расследование

Единая поликлиника

1 августа в Ижевске заработала единая Городская клиническая поликлиника. К поликлинике по территориальному принципу прикреплены 130 тысяч взрослых и около 14 тысяч детей. Возглавила учреждение Наталья Волчкова, ранее руководившая городскими поликлиниками № 10 и № 5.

«Хочу еще раз подчеркнуть – мы идем путем объединения, консолидации ресурсов – как кадровых, так и технических. Пациенты смогут записаться на прием к специалисту или на диагностическое обследование в любое структурное подразделение поликлиники», – сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Сексуальное насилие над ребенком

37-летний житель Ижевска признан виновным в ряде преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы. Установлено, что с января по сентябрь 2025 года мужчина совершал в отношении девочки развратные действия без применения насилия для того, чтобы «удовлетворить свои половые потребности и пробудить у малолетней потерпевшей интерес к сексуальным отношениям». А с ноября по декабрь того же года мужчина принуждал девочку к иным действиям сексуального характера, угрожая ей применением насилия.

Кроме того, подсудимый неоднократно угрожал супруге убийством, в том числе прижимал к ее шее нож и ножницы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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