Роман Ефимов об уходе из правительства Удмуртии: «В сердце – навсегда с Удмуртией»

Роман Ефимов прокомментировал уход с поста премьер-министра Удмуртии. Фото: t.me/RVEfimov

Роман Ефимов подтвердил свой уход с должности председателя правительства Удмуртии в соцсетях и поблагодарил команду республики за полученный опыт.

«Друзья, покидаю пост Председателя Правительства Удмуртии. Благодарю каждого из Вас за проекты, которые мы воплотили вместе, за трудности и радость их преодоления, за ваши честные комментарии, за готовность идти к цели и выкладываться на все 100%», – написал Ефимов в своем телеграм-канале.

Бывший премьер также выразил благодарность экс-Главе Удмуртии Александру Бречалову. О том, где он продолжит карьеру, пока не говорится.

«В сердце – навсегда с Удмуртией», – заключил Ефимов.

Напомним, об уходе Ефимова должности премьера региона стало известно 3 августа. До этого с поста Главы Удмуртии досрочно ушел Александр Бречалов. Сейчас обязанности руководителя республики временно исполняет Ольга Абрамова.

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