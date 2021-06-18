«Упала и упала»: свидетели приводят слова матери ребенка, погибшего в Ижевске после падения из окна

Окно. из которого выпала девочка. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Вчера, 17 июня, в многоквартирном доме на улице Петрова в Ижевске произошла трагедия: 7-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа. За ее жизнь боролись медики, но сегодня, 18 июня, стало известно, что девочка скончалась. «Комсомолка» нашла очевидцев, которые рассказали, что именно случилось.

«Она лежала на спине, как куколка»

Ижевчанка Виктория работает неподалеку от дома, где живет семья погибшей девочки. В их офисе был обычный рабочий день, как вдруг одна из сотрудниц увидела, как из окна жилого дома летит ребенок и падает на асфальт. Виктория и ее коллеги подбежали к упавшей девочке.

«Она лежала на спине и сначала не дышала, но потом дыхание появилось, она пыталась открыть глаза, реагировала на людей и даже разговаривала. Травм видимых не было, крови тоже. Она как куколка лежала», – говорит Виктория. Женщина оставалась с ребенком, пока не приехала скорая.

Очевидцы искали окно, из которого могла выпасть малышка. Открыто было всего два окна – на третьем и седьмом этажах. На третьем жила пожилая женщина, маленьких детей в ее квартире не могло быть. Эта женщина и подсказала, что девочка – из семьи, живущей на седьмом этаже. Об этой семье жильцы дома отзываются не очень хорошо. По их словам, мама там периодически уходит в запои, несмотря на то, что должна воспитывать троих маленьких детей.

Коллеги Виктории поднялись на 7 этаж, стали стучать в дверь. Им ответила женщина – по словам очевидцев, нетрезвая.

«Она послала их матом. Ей сообщили, что дочка упала из окна и попросили убрать от балкона других детей. Но та только ответила: “Упала и упала”. Никак не отреагировала, что ее ребенок выпал», – говорит Виктория.

Чтобы вскрыть дверь квартиры и обезопасить остальных малышей, вызвали МЧС. Упавшую девочку тем временем забрала скорая, а вскоре приехала и полиция. Из квартиры вывели мать, сестру-близняшку выпавшей девочки и мальчика помладше.

Прокуратура начала проверку

Вечером 17 июня одну из коллег Виктории вызвали для дачи показаний. Ей показали фотографии, сделанные в квартире: клопы, груды мусора, заваленный хламом балкон…

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело – по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят экспертизы, допрашивают родственников, друзей, очевидцев.

Проверку также начала прокуратура. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.

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