Кража плюшевых мишек и взятки солдатиками: 6 самых нелепых случаев криминала в Удмуртии

Собрали для вас забавные случаи, когда ижевчане сталкивались с проблемами с законом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Все знают, что брать взятки и воровать нельзя. Но все равно каждый раз находятся люди, которые нарушают закон. Причем очень часто они это делают ради очень странных вещей. «Комсомолка» вспомнила о самых необычных случаях за последнее время, когда жители Удмуртии попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Примирение с девушкой

Что только не совершишь ради того, чтобы помириться с девушкой. Вот и молодой человек в Ижевске решил преподнести любимой 25 роз. А цветы он открыто похитил из цветочной мастерской на улице Удмуртской. Ущерб составил 1800 рублей, молодой человек возместил его.

Неизвестно, оценила ли дама сердца такую самоотверженность. А вот суд точно остался не в восторге: юношу приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Дело за Шиву

Жительница Ижевска увлекалась индийской культурой и даже проводила мероприятия. В мае 2021 она решила провести индийский праздник в честь бога Шивы Махашиваратри. Анонсы появились на ее странице «ВКонтакте». Мероприятием заинтересовалась некоторые горожане, а еще — прокуратура.

На ижевчанку возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). В протоколе отметили, что религиозных объединений последователей бога Шивы в Удмуртии не зарегистрировано. Дело направили в мировой суд. Наказание по статье — штраф от 5 до 50 тысяч рублей.

Кража цветов с клумбы

Страшное преступление произошло на ул. М. Горького, 172 в Ижевске в мае. С клумбы около дома украли… цветы!

Злоумышленник проник на территорию дома в пять утра. Он выкопал множество саженцев и скрылся. Жители обратились в полицию. Но злостного нарушителя, увы, пока не нашли.

Взятки оловянными солдатиками

Физрук в ИжГТУ собирал оловянных солдатиков. Казалось бы, безобидное хобби. Но в какой-то момент доцент понял, что получить пополнение в коллекцию можно с помощью студентов: с него — зачет, с учащихся — заветные фигурки. Преподаватель рассказал, что именно ему нужно и где это можно купить.

В итоге студенты приобрели оловянных солдатиков и краску к ним на общую сумму 1460 рублей. Но о ситуации узнала прокуратура.

Мужчину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.

Серийные кражи плюшевых медведей

Во период влюбленности молодые люди готовы совершать ради девушек любые, даже самые безумные поступки. Вот и 17-летний романтик из Ижевска решил порадовать дам сердца плюшевыми медведями. Но у юного Ромео то ли не было денег, то ли он просто не хотел их тратить — об этом история умалчивает. Поэтому юноша разбил окно магазина и украл оттуда мишку за 3000 рублей. Потом он повторил удачный опыт и стащил зверя уже за 4800.

Влюбленного оставили под подпиской о невыезде. Возбудили уголовные дела. А вот подарки от любимого пришлось вернуть владельцу. Какие эмоции испытывали девушки в этот момент, остается только гадать.

Выдуманное изнасилование

Богатая фантазия — это хорошо. Но для жительницы Красногорского района это закончилось уголовным делом.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал таксист. Следователи принялись расследовать дело, и оказалось, что дама придумала эту историю. Теперь уголовное дело расследуется в отношении нее. Ей грозит штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Какой-никакой, но это мой сын»: как 58-летняя ижевчанка пытается выжить вместе с сыном-инвалидом