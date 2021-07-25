Погода в Ижевске на неделю: дожди и до +26

На следующей неделе пройдут дожди Фото: Диля Ахмадишина

По традиции «Комсомолка» вновь расскажет, какая погода будет нас ожидать на следующей рабочей неделе. Судя по данным Росгидрометцентра, стоит достать зонтики. А еще на следующей неделе будет комфортно любителям прохлады. Теперь подробнее.

В понедельник, 26 июля, без осадков. Температура воздуха поднимется до +22 градусов.

В ночь с понедельника на вторник, 27 июля, ожидается +12 градусов и дожди. Днем потеплеет до +21, но стоит взять зонтики.

В ночь на среду, 28 июля, похолодает до +10. Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбик термометра покажет +21 градус.

В ночь на четверг, 29 июля, температура воздуха опустится до +9, пройдет дождь. Днем тоже прогнозируют осадки, но станет теплее — +26 градусов.

В ночь на пятницу, 30 июля, обещают +12 и дожди. Днем тоже будет сыро. Температура воздуха — +24 градуса.

По предварительным данным, в субботу и воскресенье погода не изменится. В субботу ожидается +26 и без осадков. В воскресенье, по данным «Яндекс. погоды» — +27, облачно с прояснениями.

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