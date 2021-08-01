Погода в Ижевске на неделю: до +33 и дожди

Всю следующую неделю будут идти дожди Фото: Архив КП

Ижевчане, готовы к первой рабочей неделе августа? А мы по традиции расскажем, что приготовила для нас погода. Спойлер: будет снова очень жарко, а еще придется достать зонтики. Теперь подробнее по данным Росгидрометцентра.

В понедельник, 2 августа, столбик термометра поднимется до +30 градусов. Но солнышко не выглянет. В ночь на вторник похолодает до +16, пройдет дождь.

Во вторник станет еще жарче — воздух прогреется до +33. Но ожидается небольшой дождь и переменная облачность. В ночь на среду пройдет дождь, похолодает до +19.

В среду, 4 августа, тоже пройдет кратковременный дождь, а небо закроют тучи. От чрезмерного тепла это все равно не спасет — прогнозируют +30. Ночью ожидается дождь и +16.

В четверг пройдет дождь, на небе — переменная облачность. Станет немного прохладнее: столбик термометра опустится до +26. В ночь на пятницу прогнозируют небольшой кратковременный дождь и +13.

В пятницу, 6 августа, осадки прекратятся. Ожидается переменная облачность и до +25.

В субботу и воскресенье, по предварительным данным, будет +24…+26 и без осадков.

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