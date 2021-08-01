Каргора, берег Вятки и плавающая кочка: 8 красивых природных мест Удмуртии, которые нужно посетить этой осенью

Каргора - потрясающее место в Шарканском районе Фото: Алена Селезнева

Наступил последний месяц лета. Но вы еще успеете насладиться красотами природы и попутешествовать. «Комсомолка» собрала для вас 10 самых красивых природных мест, которые впечатлят вас даже осенью.

Каргора в Шарканском районе

В Шарканском районе можно забраться на Каргору. С нее откроется потрясающий вид, а еще есть удобная скамеечка. На ней можно устроить пикник.

Как добраться: Через Шаркан едем в сторону деревни Пислегово. Оттуда недалеко и до Каргоры.

Маршрут до Каргоры. Фото: Яндекс.карты

Берег Вятки в Кизнерском районе

По легенде, Крымская Слудка проклята Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Кизнерском районе на границе с Татарстаном можно полюбоваться на Вятку. Для этого нужно отправиться в село Крымская Слудка. Там откроется потрясающий вид на реку и обрыв, в котором устроили гнезда ласточки. А еще с местом связаны легенды. Считается, что во время Гражданской войны сюда пришла беженка с ребенком (по одной версии — татарка, по другой — цыганка). Она умоляла о помощи, но жители села не откликнулись на просьбу. Младенец умер, а беженка бросила в реку сковороду и прокляла село. С тех пор оно уходит под воду.

Как добираться: Крымская Слудка отмечена на Яндекс. картах. Ехать можно через Можгу.

Маршрут до Крымской Слудки. Фото: Яндекс.карты

Плавающая кочка в Селтинском районе

В деревне Егоровцы есть своя достопримечательность — плавающая кочка. На ней можно пособирать ягоды. А еще — заглянуть в музей старых вещей.

Как добраться: 20 км от Селтов по трассе, затем повернуть налево. Ориентиром послужат лес с правой стороны и река — слева.

Маршрут до деревни Егоровцы. Фото: Яндекс.карты

Пудемский пруд в Ярском районе

Пудемский пруд считается одним из самых красивых мест в Удмуртии Фото: Анастасия Захарова

Считается, что это один из самых красивых прудов в Удмуртии. А еще на нем находятся три острова, до которых можно добраться на лодках.

Как добираться: Путь неблизкий: ехать придется через Глазов, Балезино и Яр. Дорога займет около трех часов.

Маршрут до Пудемского пруда. Фото: Яндекс.карты

Кездурский водопад в Кезском районе

Кездурский водопад - отличное место для фотосессий Фото: Алена Селезнева

Кездурский водопад больше напоминает ручей. Но он бежит по живописному склону из глины. Поэтому это станет отличным местом для фотосессий.

Как добраться: Ехать к водопаду стоит через Кез. Когда увидите табличку «Родник Ошмес», поезжайте на шус воды.

Маршрут до Кездурского водопада. Фото: Яндекс.карты

Байгурезь в Дебесском районе

С Байгурези открывается потрясающий вид Фото: Алена Селезнева

Байгурезь — одна из самых узнаваемых природных точек в Удмуртии. Она окутана легендами. А еще с нее открывается потрясающий вид на Чепцу. А в 500 метрах от Байгурези находится урочище Куиньсэрго. Его называют «джакузи по-дебесски» из-за пузырьков в воде.

Как добраться: дорога лежит через Дебесы. Байгурезь находится в 5,5 км от села. Но добраться до нее можно только в хорошую погоду.

Маршрут до Байгурези. Фото: Яндекс.карты

Сидоровы горы в Воткинском районе

Сидоровы горы находятся совсем недалеко от Ижевска Фото: Алена Селезнева

В Воткинском районе Кама делает крутой поворот, и на нее открывается потрясающий вид. А полюбоваться на это можно в урочище Сидоровы горы. А еще здесь находили останки древнего пермского ящера дейноцефала «страшноголового».

Как добраться: Отправляйтесь из Ижевска по Гольянскому тракту. Ближе к Докше и Гольянам поверните налево. Нужно будет проехать Поваренки.

Маршрут до Сидоровых гор. Фото: Яндекс.карты

Мыс любви в Каракулинском районе

С мыса любви открывается потрясающий вид на Каму Фото: Алена Селезнева

В Каракулинском районе открываются живописные виды на Каму. Легенды с этим местом не связаны, но приехать сюда определенно стоит.

Как добраться: Точка отмечена на Яндекс. картах, так что вы не заблудитесь. Дорога лежит через Каракулино.

Дорога до Мыса любви. Фото: Яндекс.карты

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