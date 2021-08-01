Каргора, берег Вятки и плавающая кочка: 8 красивых природных мест Удмуртии, которые нужно посетить этой осенью

Каргора - потрясающее место в Шарканском районе
Фото: Алена Селезнева
Наступил последний месяц лета. Но вы еще успеете насладиться красотами природы и попутешествовать. «Комсомолка» собрала для вас 10 самых красивых природных мест, которые впечатлят вас даже осенью.
Каргора в Шарканском районе
В Шарканском районе можно забраться на Каргору. С нее откроется потрясающий вид, а еще есть удобная скамеечка. На ней можно устроить пикник.
Как добраться: Через Шаркан едем в сторону деревни Пислегово. Оттуда недалеко и до Каргоры.
Маршрут до Каргоры. Фото: Яндекс.карты
Берег Вятки в Кизнерском районе
По легенде, Крымская Слудка проклята
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Кизнерском районе на границе с Татарстаном можно полюбоваться на Вятку. Для этого нужно отправиться в село Крымская Слудка. Там откроется потрясающий вид на реку и обрыв, в котором устроили гнезда ласточки. А еще с местом связаны легенды. Считается, что во время Гражданской войны сюда пришла беженка с ребенком (по одной версии — татарка, по другой — цыганка). Она умоляла о помощи, но жители села не откликнулись на просьбу. Младенец умер, а беженка бросила в реку сковороду и прокляла село. С тех пор оно уходит под воду.
Как добираться: Крымская Слудка отмечена на Яндекс. картах. Ехать можно через Можгу.
Маршрут до Крымской Слудки. Фото: Яндекс.карты
Плавающая кочка в Селтинском районе
В деревне Егоровцы есть своя достопримечательность — плавающая кочка. На ней можно пособирать ягоды. А еще — заглянуть в музей старых вещей.
Как добраться: 20 км от Селтов по трассе, затем повернуть налево. Ориентиром послужат лес с правой стороны и река — слева.
Маршрут до деревни Егоровцы. Фото: Яндекс.карты
Пудемский пруд в Ярском районе
Пудемский пруд считается одним из самых красивых мест в Удмуртии
Фото: Анастасия Захарова
Считается, что это один из самых красивых прудов в Удмуртии. А еще на нем находятся три острова, до которых можно добраться на лодках.
Как добираться: Путь неблизкий: ехать придется через Глазов, Балезино и Яр. Дорога займет около трех часов.
Маршрут до Пудемского пруда. Фото: Яндекс.карты
Кездурский водопад в Кезском районе
Кездурский водопад - отличное место для фотосессий
Фото: Алена Селезнева
Кездурский водопад больше напоминает ручей. Но он бежит по живописному склону из глины. Поэтому это станет отличным местом для фотосессий.
Как добраться: Ехать к водопаду стоит через Кез. Когда увидите табличку «Родник Ошмес», поезжайте на шус воды.
Маршрут до Кездурского водопада. Фото: Яндекс.карты
Байгурезь в Дебесском районе
С Байгурези открывается потрясающий вид
Фото: Алена Селезнева
Байгурезь — одна из самых узнаваемых природных точек в Удмуртии. Она окутана легендами. А еще с нее открывается потрясающий вид на Чепцу. А в 500 метрах от Байгурези находится урочище Куиньсэрго. Его называют «джакузи по-дебесски» из-за пузырьков в воде.
Как добраться: дорога лежит через Дебесы. Байгурезь находится в 5,5 км от села. Но добраться до нее можно только в хорошую погоду.
Маршрут до Байгурези. Фото: Яндекс.карты
Сидоровы горы в Воткинском районе
Сидоровы горы находятся совсем недалеко от Ижевска
Фото: Алена Селезнева
В Воткинском районе Кама делает крутой поворот, и на нее открывается потрясающий вид. А полюбоваться на это можно в урочище Сидоровы горы. А еще здесь находили останки древнего пермского ящера дейноцефала «страшноголового».
Как добраться: Отправляйтесь из Ижевска по Гольянскому тракту. Ближе к Докше и Гольянам поверните налево. Нужно будет проехать Поваренки.
Маршрут до Сидоровых гор. Фото: Яндекс.карты
Мыс любви в Каракулинском районе
С мыса любви открывается потрясающий вид на Каму
Фото: Алена Селезнева
В Каракулинском районе открываются живописные виды на Каму. Легенды с этим местом не связаны, но приехать сюда определенно стоит.
Как добраться: Точка отмечена на Яндекс. картах, так что вы не заблудитесь. Дорога лежит через Каракулино.
Дорога до Мыса любви. Фото: Яндекс.карты
КСТАТИ!
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