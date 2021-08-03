«Крови почти не было»: очевидец рассказал о падении ребенка из окна на улице Петрова в Ижевске

Взрослых в момент падения из окна дома не было Фото: Архив КП

2 августа в Ижевске нашли тело пятилетнего мальчика на улице Петрова. Известно, что ребенок был дома один: родственники уже ушли на работу. «Комсомолка» узнала подробности происшествия от очевидца.

Мертвый мальчик и пакет

Константин (имя изменено по просьбе героя - прим. ред.) всегда выходит на работу рано утром. В 5:30 — 5:40 он уже идет на остановку «Дом моделей» и ждет автобус. Так было и утром 2 августа.

Мужчина заметил, что одновременно с ним на работу шли его коллеги. Но вместо того, чтобы тоже подойти на остановку, они стали что-то рассматривать в кустах. Косте стало любопытно, и он присоединился к женщинам.

Перед мужчиной предстало жуткое зрелище. На земле лежал мертвый маленький мальчик лет шести на вид (позже стало известно, что ему пять). Малыш почему-то был одет в верхнюю одежду, несмотря на жаркий летний день. Штанишки в районе шва немного порвались.

Рядом с ним стоял пакет с вещами. Осматривать его очевидцы не стали: это же место ЧП. Но визуально было понятно, что там лежит одежда. В траве лежала обувь.

«Было ощущение, что его кто-то положил. У носика и рта была кровь, но совсем чуть-чуть. Буквально царапинка мелкая», — говорит Костя.

Свидетели сразу же предположили, что мальчик мог выпасть. Они рассмотрели каждое окно, но среди них не было ни одного распахнутого. Было несколько окон, открытых на микропроветривание.

«Тут очень много непонятного. Если бы он упал, он бы разбился, но была только небольшая царапина. Конечно, мы его полностью не осматривали: это работа специалистов. Но все-таки при падении с такой высоты должно быть больше травм. Почему из пакета ничего не разлетелось? Почему он не спал в такое время?», — задается вопросами Константин.

Жил с мамой и бабушкой

«Комсомолка» пыталась связаться с людьми, знакомыми с семьей мальчика. На сообщения нашего корреспондента никто не ответил.

В соцсетях знакомые семьи рассказывают, что погибший жил с мамой и бабушкой. Они очень рано уходили из дома: мама работала в пекарне, а бабушка — дворником. В пять утра ребенок оставался дома один. К семи бабушка должна была вернуться и увести его в садик.

Что произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям. Они уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи допрашивают свидетелей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Проверку проводит прокуратура.

Напомним, ранее на улице Петрова выпала из окна девочка.

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