150 желаний в час: жители Удмуртии могут увидеть метеорный поток Персеиды

Персеиды – метеорный поток, названный в честь созвездия Персея Фото: Архив «КП» в Ижевске

Персеиды – один из самых крупных метеорных потоков, который появляется летом каждого года в северном полушарии. Он будет особенно активен с 17 июля по 24 августа, а его пик придется на 12-23 августа. Ожидается, что в этот период его максимальная интенсивность составит 100-150 падающих звезд в час. О том, где посмотреть зрелищный «звездный дождь» и какие желания загадывают ижевчане, расскажет «Комсомолка».

В ГОРОДЕ БЕСПОЛЕЗНО СМОТРЕТЬ

Чтобы полюбоваться Персеидой, из города придется уехать – световой шум от домов, фонарей и машин не позволит увидеть всю красоту потока из метеоров. Для этого можно поехать на дачу или, как делают любители астрономии из Ижевского планетария «ИжАстро», организовать целое выездное мероприятие.

«Территория у поселка Болгуры, что находится в 40 км от Воткинска – традиционное место наблюдения за Персеидой и другими астрономическими явлениями. Небо там довольно темное, что позволяет лучше разглядеть звездопад», – пояснил директор планетария Владислав Чумаков.

Городские огни сильно мешают наблюдать за звездным небом Фото: Архив «КП» в Ижевске

Астрономы предполагают, что крупный метеорный поток пронесется мимо Земли со скоростью 60 тысяч км/час. Скорость очень большая и метеоры быстро гаснут, но времени на загадывание желания должно хватить, если подготовиться заранее.

ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНЯЮТ ЖЕЛАНИЯ ИЖЕВЧАН

Некоторые люди загадывают желания на падающую звезду. Даже те, кто не верит в эту примету. Ижевчанка Лада Иванова решила испытать свою удачу – а вдруг сбудется? – и не прогадала.

«Это было очень давно. Я стояла на балконе и заметила падающую звезду. В тот же момент я подумала, как было бы хорошо найти близкого по духу человека, с которым можно разделять такие моменты. Казалось, что это неисполнимое желание – найти верного друга. Но всего через неделю я познакомилась с девочкой, с которой мы дружим уже 12 лет. Теперь я верю в чудеса!», – поделилась Лада.

Звезды также выполнили желание Анастасии Михайловой. Правда, они немного опоздали.

«В середине августа вместе с подругой я выехала загород смотреть на падающие звезды Персеиды, пусть на самом деле это падающие метеориты. В то время я была влюблена в одного парня и попросила вселенную о взаимности. Уже в сентябре он стал оказывать мне знаки внимания, мои чувства успели охладеть к нему – о взаимности не шло и речи», – вспомнила Анастасия.

Смотря на звездное небо, какое желание хотите загадать вы? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Своей историей с «Комсомолкой» анонимно поделилась жительница Удмуртии. Выезжая на природу, она любит долго смотреть на ночное небо, и всегда высматривает в темноте падающую звезду.

«Когда я вижу заветную звезду, я сразу же загадываю желание и целую минуту думаю о нем. Долгое время я хотела встретить любимого человека, но это желание уже сбылось, мы поженились. Сейчас я прошу у звезд интересные приключения в путешествиях, которые надолго останутся в памяти. И это сбывается! Вместе с мужем я возвращаюсь домой с яркими эмоциями и чувствую себя по-настоящему живой», – рассказала свою историю девушка.

Ирина Бурцева и ее друзья имеют добрую традицию – каждый год в августе они выбираются в деревню, чтобы вместе с печеньем, пледами и чаем уйти в поле и оттуда наблюдать звездное небо.

«Мы просто ложимся на спину и разговариваем на насущные темы, делимся друг с другом заветными желаниями. Единственная проблема, с которой иногда сталкиваемся – мы не всегда запоминаем то, что загадываем. Ведь когда падают звезды и ты видишь это космическое явление своими глазами, у тебя дух захватывает от пережитых эмоций! Поэтому я предлагаю заранее продумывать и даже записывать свои желания», – поделилась советом Ирина.

Алена Михайлова, как и Лада Иванова, не ожидала встретить падающую звезду и специально никуда не выезжала.

«Стояла ясная морозная ночь. Мы с мамой гуляли под звездным небом, вели увлеченный разговор, делились мечтами и планами. Я поделилась, что хочу построить свой дом на берегу Ливадии на Черном море. И прямо в этот момент упала звезда, она была такая яркая! Мне кажется, таким образом мир одобрил мое стремление, и с тех пор мечта превратилась в мою цель», – поделилась Алена.

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