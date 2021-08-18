Сантехник, Дон-Кихот и большой Ижик: 8 необычных арт-объектов Ижевска

Скульптуры фонтана у завода «Ижсталь» Фото: Анастасия Михайлова

Конец лета – отличный повод чаще выходить на улицу и ловить последние солнечные дни. Чтобы разнообразить прогулки, предлагаем вам вторую часть нашей подборки интересных арт-объектов Ижевска, которые вы могли не заметить. «Комсомолка» нашла их во дворах и на улицах, удаленных от центра города, и указала их точное расположение на карте.

Первую часть можно посмотреть здесь.

ГЕРОИ СЕРВАНТЕСА

В композицию также вписался конь странствующего рыцаря Росинант и ослик его оруженосца – Серый Фото: Анастасия Михайлова

Помимо известной пары героев из серии фильмов «Звездные войны», в Ижевске «проживают» персонажи романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса – Дон-Кихот и его верный спутник Санчо Панса. Они осматривают окрестности у торгового центра на ул. Азина.

Потрясающая детализация Фото: Анастасия Михайлова

ул. Азина, 288 Фото: Яндекс. Карты

ИЖИК, МЕТАЛЛУРГ И ДРУГИЕ

Металлург Фото: Анастасия Михайлова

Площадка у главного входа на завод «Ижсталь» собрала множество скульптур. Здесь можно найти Петра Шувалова, Елизавету I, статных металлургов, ижевского оружейника в кафтане и памятники другим мастерам. У самого входа стоит Ижик, который в два раза больше своего брата на Центральной площади.

Кафтанщик Фото: Анастасия Михайлова

Большой Ижик Фото: Анастасия Михайлова

Елизавета I Фото: Анастасия Михайлова

ул. Новоажимова, 6 Фото: Яндекс. Карты

ПРОБУДИВШИЙСЯ АНГЕЛ

Скульптура «Возрождение» Фото: Анастасия Михайлова

Вновь «родившийся» ангел встречает людей у ворот завода ячеистого бетона. Кстати, фигуру сделали как раз из такого бетона и подарили предприятию.

ул. Чайковского, 69 Фото: Яндекс. Карты

ВЕЧНЫЕ БОРЦЫ

Атлетичные силуэты борцов выглядят внушительно Фото: Анастасия Михайлова

В отличие от предыдущей умиротворенной скульптуры, пара борцов у спортивной школы «Металлист» застыла в вечной схватке. Кажется, будто краска на их «телах» облупилась от постоянного напряжения.

Краска будто слезла от постоянного противостояния Фото: Анастасия Михайлова

ул. Восточная, 20 Фото: Яндекс. Карты

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

Со временем древесина дала трещины, и мама-медведь приобрела «шрамы» Фото: Анастасия Михайлова

Деревянные скульптуры медведей «спрятались» во дворе жилого дома в районе Культбазы. Медведица встала на задние лапы, а медвежонок, смотря на нее, постарался повторить это движение. Рядом с ними можно найти грибочки, а чуть поодаль – семью аистов.

У семьи аистов есть «папа», а вот у медведей его, кажется, унесли Фото: Анастасия Михайлова

ул. Тимирязева, 19 Фото: Яндекс.Карты

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

За пионерами можно разглядеть деревянных лошадок Фото: Анастасия Михайлова

Школа-интернат № 15 таит в себе память о советских временах. Два пионера торжественно встречают гостей: один держит знамя, а другой салютует.

С левой стороны также видны лошадки и красивые клумбы Фото: Анастасия Михайлова

ул. Рылеева, 1а Фото: Яндекс. Карты

ВЕСЕЛЫЙ САНТЕХНИК

Сочетание ярких красок отлично поднимает настроение Фото: Анастасия Михайлова

Яркая скульптура стоит в начале сквера у школы № 74. Рассмотрев ее поближе, вырисовывается образ довольного сантехника, который починил трубы. Жители близлежащих домов тепло отзываются о нем и используют постамент в качестве скамейки.

В любую погоду этот рабочий заряжает позитивом Фото: Анастасия Михайлова

ул. Ленина, 168 Фото: Яндекс. Карты

ШКОЛЬНИКИ С КНИГОЙ

Желающие могут отдохнуть на скамейке рядом с детьми Фото: Анастасия Михайлова

Если пройти дальше в сквер, можно встретить чугунную скульптуру «Дети на скамейке». Ее установили здесь в 2012 году в честь 30-летия микрорайона А-12. Школьники «наслаждаются» погодой и «изучают» книжку.

ул. Ленина, 168 Фото: Яндекс.Карты

А какие необычные памятники Ижевска знаете вы?

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