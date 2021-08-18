Сантехник, Дон-Кихот и большой Ижик: 8 необычных арт-объектов Ижевска

Скульптуры фонтана у завода «Ижсталь»
Фото: Анастасия Михайлова
Конец лета – отличный повод чаще выходить на улицу и ловить последние солнечные дни. Чтобы разнообразить прогулки, предлагаем вам вторую часть нашей подборки интересных арт-объектов Ижевска, которые вы могли не заметить. «Комсомолка» нашла их во дворах и на улицах, удаленных от центра города, и указала их точное расположение на карте.
Первую часть можно посмотреть здесь.
ГЕРОИ СЕРВАНТЕСА
В композицию также вписался конь странствующего рыцаря Росинант и ослик его оруженосца – Серый
Фото: Анастасия Михайлова
Помимо известной пары героев из серии фильмов «Звездные войны», в Ижевске «проживают» персонажи романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса – Дон-Кихот и его верный спутник Санчо Панса. Они осматривают окрестности у торгового центра на ул. Азина.
Потрясающая детализация
Фото: Анастасия Михайлова
ул. Азина, 288
Фото: Яндекс. Карты
ИЖИК, МЕТАЛЛУРГ И ДРУГИЕ
Металлург
Фото: Анастасия Михайлова
Площадка у главного входа на завод «Ижсталь» собрала множество скульптур. Здесь можно найти Петра Шувалова, Елизавету I, статных металлургов, ижевского оружейника в кафтане и памятники другим мастерам. У самого входа стоит Ижик, который в два раза больше своего брата на Центральной площади.
Кафтанщик
Фото: Анастасия Михайлова
Большой Ижик
Фото: Анастасия Михайлова
Елизавета I
Фото: Анастасия Михайлова
ул. Новоажимова, 6
Фото: Яндекс. Карты
ПРОБУДИВШИЙСЯ АНГЕЛ
Скульптура «Возрождение»
Фото: Анастасия Михайлова
Вновь «родившийся» ангел встречает людей у ворот завода ячеистого бетона. Кстати, фигуру сделали как раз из такого бетона и подарили предприятию.
ул. Чайковского, 69
Фото: Яндекс. Карты
ВЕЧНЫЕ БОРЦЫ
Атлетичные силуэты борцов выглядят внушительно
Фото: Анастасия Михайлова
В отличие от предыдущей умиротворенной скульптуры, пара борцов у спортивной школы «Металлист» застыла в вечной схватке. Кажется, будто краска на их «телах» облупилась от постоянного напряжения.
Краска будто слезла от постоянного противостояния
Фото: Анастасия Михайлова
ул. Восточная, 20
Фото: Яндекс. Карты
ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Со временем древесина дала трещины, и мама-медведь приобрела «шрамы»
Фото: Анастасия Михайлова
Деревянные скульптуры медведей «спрятались» во дворе жилого дома в районе Культбазы. Медведица встала на задние лапы, а медвежонок, смотря на нее, постарался повторить это движение. Рядом с ними можно найти грибочки, а чуть поодаль – семью аистов.
У семьи аистов есть «папа», а вот у медведей его, кажется, унесли
Фото: Анастасия Михайлова
ул. Тимирязева, 19
Фото: Яндекс.Карты
СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
За пионерами можно разглядеть деревянных лошадок
Фото: Анастасия Михайлова
Школа-интернат № 15 таит в себе память о советских временах. Два пионера торжественно встречают гостей: один держит знамя, а другой салютует.
С левой стороны также видны лошадки и красивые клумбы
Фото: Анастасия Михайлова
ул. Рылеева, 1а
Фото: Яндекс. Карты
ВЕСЕЛЫЙ САНТЕХНИК
Сочетание ярких красок отлично поднимает настроение
Фото: Анастасия Михайлова
Яркая скульптура стоит в начале сквера у школы № 74. Рассмотрев ее поближе, вырисовывается образ довольного сантехника, который починил трубы. Жители близлежащих домов тепло отзываются о нем и используют постамент в качестве скамейки.
В любую погоду этот рабочий заряжает позитивом
Фото: Анастасия Михайлова
ул. Ленина, 168
Фото: Яндекс. Карты
ШКОЛЬНИКИ С КНИГОЙ
Желающие могут отдохнуть на скамейке рядом с детьми
Фото: Анастасия Михайлова
Если пройти дальше в сквер, можно встретить чугунную скульптуру «Дети на скамейке». Ее установили здесь в 2012 году в честь 30-летия микрорайона А-12. Школьники «наслаждаются» погодой и «изучают» книжку.
ул. Ленина, 168
Фото: Яндекс.Карты
А какие необычные памятники Ижевска знаете вы?
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