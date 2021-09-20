Гороскоп на 20-26 сентября 2021 для ижевчан: Раки могут впасть в депрессию, а Водолеев ждет страстный роман с коллегой

Гороскоп на сентябрь 2021, Фото: pixabay.com

Расскажем, на какую сферу жизни стоит обратить пристальное внимание всем 12 знакам зодиака.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА

Предстоящая неделя располагает Весов, Скорпионов и Стрельцов к атмосферным встречам с дорогими людьми, признаниям в чувствах, к переходу на новую ступень отношений, примирениям с недоброжелателями. Звезды обещают укрепление связей с некоторыми людьми.

Весы

Приближается ваше время! Звезды предвещают атмосферный праздник, который навсегда запомнится вам и вашим близким. Позвольте себе отдохнуть, и положительная энергия этой недели надолго останется с вами.

Скорпион

Скорпионам необходимо почаще вспоминать о важности поддержки. Это относится как к вниманию со стороны самих представителей знака, так и о поддержке людей вокруг. Если вы поругались с человеком, позвоните ему на этой неделе – простив друг друга, ваши отношения станут еще крепче.

Стрелец

В вашей жизни появится важный человек, который навсегда изменит ваше мировоззрение. Отношения обещают быть длительными. Главное – не бойтесь сделать первый шаг.

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, УСПЕХ

На этой неделе Козерогам, Водолеям, Тельцам и Близнецам предписано что-то начинать: менять место работы, переходить на новую должность, открывать еще один проект. В скором времени результат даст о себе знать. Однако, опасайтесь завистников – козни на работе могут помешать вам достичь вершин.

Козерог

Предстоит тяжелая неделя. Настройтесь на работу – скоро на вас навалится много важных дел, но и награда не заставит себя долго ждать. Близкие помогут пережить мелкие неурядицы с документацией.

Водолей

Водолеям можно сменить сферу деятельности. На новом месте вас ждут совершенно иные взаимоотношения с начальством, более комфортные условия труда и даже страстный роман с коллегой.

Близнецы

Вам и вашему бесконечному потоку энергии пора открывать проект, который уже давно зреет в голове. Звезды на вашей стороне, поэтому скоро ваша работа даст хорошие плоды.

Телец

Тельцы на предстоящей неделе соберут все лавры от упорного труда как на работе, так и дома. Пришло ваше время наслаждаться результатами! Позвольте себе окунуться в славу, вы заслужили.

ЗДОРОВЬЕ, ТРАВМЫ

Осень может серьезно повлиять на Рыб, Раков и Овнов, если вовремя не заняться своим самочувствием. Звезды рекомендуют повысить активность и изменить пищевые привычки.

Рыбы

Стоит прислушиваться к своему состоянию. Чтобы не заработать хроническую болезнь, при первых симптомах недомогания необходимо отлежаться дома. Кстати, недомогание заметят ваши враги – берегите спину.

Рак

Ракам рекомендовано бороться с хандрой. Звезды понимают, что это самый склонный к меланхолии знак, а критическая нехватка солнечного витамина Д может привести к депрессии. На этой неделе вам противопоказано одиночество.

Овен

Овнам нужно помнить о своей склонности к заболеваниям. На больших любителях нервничать и отстаивать свое мнение осенний авитаминоз может отразиться в первую очередь.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ХОББИ

Самое время вспомнить о тех занятиях, которые когда-то очень сильно вдохновляли! Если таковых нет, звезды дадут возможность Девам и Львам обрести новое увлечение. Главное – откажитесь от рискованных авантюр и азартных игр, они точно не принесут пользы на этой неделе.

Дева

Какие бы цели вы перед собой ни ставили, звезды на вашей стороне. Самый высокий результат вы получите в командных играх, будь то футбол, танцы или коллективное собирание пазлов.

Лев

Осень – время не только для грусти, но и для моды. В ближайшее время Львы ощутят вдохновение в отношении стильных образов, и новые луки заметят люди вокруг. Пересмотрите свой гардероб, не бойтесь надеть одежду, которую давно откладывали на дальнюю полку. Настало ее время!

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