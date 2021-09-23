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Происшествия23 сентября 2021 12:42

Прощание с погибшей во время стрельбы девушки из Удмуртии началось в Камбарке

Рядом с церковью появился стихийный мемориал
Авторы (2):
Дмитрий Коренев
Наталья Зиятдинова
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Стихийный мемориал в сквере рядом с церковью. Фото: Наталья Зиятдинова

Стихийный мемориал в сквере рядом с церковью. Фото: Наталья Зиятдинова

В Камбарке началось отпевание Анны Айгельдиной, погибшей во время стрельбы в Пермском государственном университете утром 20 сентября. Как сообщает наш корреспондент, в сквере рядом с церковью появился стихийный мемориал памяти погибших и пострадавших в трагедии.

Фото: Наталья Зиятдинова

Фото: Наталья Зиятдинова

У церкви и у дома погибшей дежурят машины скорой медицинской помощи. Это связано с большим скоплением людей, желающих проститься с девушкой. Некоторым из них уже потребовалась помощь врачей из-за стресса.

Рядом с церковью дежурит машина скорой медицинской помощи. Фото: Наталья Зиятдинова

Рядом с церковью дежурит машина скорой медицинской помощи. Фото: Наталья Зиятдинова

Проводить Аню в последний путь пришли и сотрудники завода, на котором она работала.