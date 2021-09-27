Работают для Vogue и Playboy: 4 модели из Ижевска, получившие признание во всем мире

Известные модели из Ижевска. Фото: timhoffman_, Олеся Дзеба

В Удмуртии живут одни из самых красивых девушек в мире. И мы нашли минимум четыре доказательства этому – прекрасных ижевчанок, которые прославились на весь мир как востребованные модели и попали на развороты модных журналов.

ПОСЛЕ ТРАВМЫ ПОШЛА В МОДЕЛИНГ

Необычные черты лица и натуральные рыжие волосы помогли Анастасии Ивановой пробить путь в мир высокой моды. Еще в юном возрасте она снялась для российского издания Vogue и продефилировала на показе Жан-Поля Готье в Париже.

Съемка Анастасии на улицах Парижа. Фото: gusandlo

До начала модельной карьеры девушка увлекалась синхронным плаванием. Но из-за полученной травмы ей пришлось прекратить занятия спортом.

Анастасия прошла по подиуму на показе Жан Поля Готье. Фото: http://www.modusvivendis.ru/ru/news/61-anastasia-ivanova-jean-paul-gaultier/

В 14 лет Анастасия попробовала себя в моделинге, а уже в 15 работала в Милане. Сейчас девушке 26. Она активно сотрудничает с агентством Modus Vivendis и продолжает делать успехи.

Русский колорит в Нью-Йорке. Фото: timhoffman_

РАБОТАЛА МОДЕЛЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Оля Овчинникова пришла в агентство MD Model Management в довольно позднем возрасте для старта модельной карьеры – 21 год. Но ее уверенность и миловидная внешность позволили ей начать заниматься моделингом.

«Оля очень старалась. И поэтому у нее получилось быстро попасть за границу», – хвалит девушку Марина Дегтярёва, директор модельного агентства MD Model Management.

Фотосессия Ольги для московского бренда. Фото: Олеся Дзеба

Первый контракт на съемки девушка подписала в Ливане. Там же она отсняла свое портфолио, которое помогло ей заключать договоры в других странах.

В дальнейшем у Ольги были съемки для шоурума в Париже и для дома моды Elie Saab.

«Я увидела, как шьется коллекция, как ведет себя сам дизайнер. На примерках он прямо на тебе что-то шьет, исправляет или рвет ткань. Это физически сложная работа. Не каждый сможет по 12 часов примерять платья», – рассказывает девушка о своем опыте.

Ольга даже во время беременности продолжала работать. Фото: Елена Переверзева

Затем Ольге удалось поработать с популярным российским брендом одежды Yulia Prokhorova Beloe Zoloto.

«Еще на неделе моды, будучи на бэкстейдже, я увидела русский бренд «Белое золото» Юлии Прохоровой, и это стало для меня мечтой! Я сразу подумала, что мне бы очень хотелось поучаствовать в этом шоу. И когда я была в Париже, бренд как раз искал моделей на съемку», – делится Ольга.

Сейчас девушка вышла замуж и родила ребенка. Модельную карьеру она завершать не собирается.

ПОШЛА В АГЕНТСТВО ПО СОВЕТУ ВИЗАЖИСТА

14-летняя Наташа Козырева попала в модельный бизнес случайно. Она пришла к знакомой на макияж, а та сказала, что у нее очень интересная внешность и предложила ей поработать с агентством MD Model Management.

Фотосессия Натальи в нестандартных условиях. Фото: Максим Петров

Несмотря на то, что рост у Наталии совсем не модельный – всего 172 см – девушку взяли на обучение. В 15 лет она уже полетела на съемки в Южную Корею. До карантина у Наталии были фотосессии в Турции и Греции. Сейчас же она живет и работает в Москве.

Фото со съемок Наталии в Москве. Фото: агентство Modus Vivendis

Наталья снимается для брендов одежды Gloria Jeans, Zolla, Sela, Befree, O'stin. Также она работает с известными брендами косметики «Подружка», Oriflame, Faberlic, Л'этуаль, Inglot и Vivienne Sabo. Кроме моделинга, девушка увлекается пением и пробует себя в музыкальной сфере.

«КАК ПЛАСТИЛИН»

Валентина Иванова с 13 лет начала обучение в школе моделей Олега Ажгихина «Ажиотаж». Через год победила во Всероссийском конкурсе моделей. А в 16 лет девушка уехала в Москву и продолжила заниматься своим любимым делом.

Фотосессия для журнала Playboy. Фото: Amer Mohamad

Знакомые описывают Валентину как очень трудолюбивую и дисциплинированную девушку. Ее часто сравнивают с известными моделями Натальей Водяновой и Карой Делевинь. Валентина уже успела покорить журналы Vogue и Playboy, бренды одежды Gloria Jeans, Love Republic.

«Она как пластилин, из которого фотограф, стилист могут вылепить любой образ, и в каждом она смотрится гармонично», – дополняет стилист Олег Ажгихин.

Съемка Валентины в Москве. Фото: Семен Пленков

Кстати! Недавно мы рассказывали о четырехлетнем мальчике из Воткинска, который стал представителем H&M.

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