Погода на неделю в Ижевске: облачно и до +12

Следующая неделя ожидается прохладной и облачной Фото: Гульназ Гырдымова

Следующая неделя, 4-10 октября, в Ижевске будет облачной, но практически без осадков. Столбик термометра поднимется до +12 градусов. Но по ночам возможны даже отрицательные температуры. А подробнее о погоде на неделю расскажет «Комсомолка» (по данным Росгидрометцентра).

В понедельник, 4 октября, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — +8 градусов. Ночью похолодает до -1.

Во вторник, 5 октября, будет облачно с прояснениями, без осадков. Станет чуть теплее, чем накануне: воздух прогреется до +9. Ночью ожидается +1.

В среду, 6 октября, потеплеет до +11. Небо облачное, но без осадков. Ночью температура упадет до 0.

В четверг, 7 октября, температура воздуха составит +12. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ночью похолодает до +1.

В пятницу, 8 октября, погода не изменится: +12, небольшая облачность, без осадков. Ночью — +4.

В субботу, 9 октября, пройдет кратковременный дождь. Небо облачное, столбик термометра поднимется до +12.

В воскресенье, 10 октября, по данным «Яндекс. погоды» похолодает до +6. Пасмурно, без осадков.

Ранее мы рассказывали, каким будет октябрь.

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