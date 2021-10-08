Ижевск будущего – 2021: какие новые объекты появятся в центре нашего города

Фото: архив КП

«Комсомолка» продолжает рассказывать о том, как меняется наш город, в проекте «Ижевск будущего». В прошлых выпусках мы показали, какие новые объекты строятся в районе Старого аэропорта и в заречной части Ижевска. На очереди – Октябрьский район и исторический центр города.

Что в планах властей?

Как рассказали в Администрации Ижевска, в ближайшие годы должны реконструировать оставшуюся часть эспланады, от улицы Вадима Сивкова до монумента Дружбы народов. На улице Тарасова планируется строительство школы на 1125 мест, в городке Металлургов появится новая школа искусств. Детская парусная школа получит новое здание.

Возможно, что жители Октябрьского района уже через несколько лет смогут водить детей в новые детские сады. Один будет располагаться по адресу Вадима Сивкова, 265б, второй – на улице Тарасова, еще по одному планируется построить на улице Нижней и в жилом районе Новоорловский. Кроме того, по программе «Большой ремонт» ремонтируются кровли в детских садах №№196 и 230.

Какие еще культурные, спортивные, жилые объекты появятся в самом центре Ижевска? Смотрите видео:

Узнать больше об объектах, представленных в ролике, вы можете на официальных сайтах этих жилых комплексов:

ижевск.талан.рф

komosstroy.ru

rivpark.ru.

Застройщики: ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-26», КОМОССТРОЙ®, ООО «Регион-Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. На правах рекламы.

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ ПРОЕКТА:

Ижевск будущего: Зарека

Ижевск будущего: Старый аэропорт