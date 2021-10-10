Глава Ижевска выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета в Татарстане

Люди погибли в результате крушения самолета в Татарстане Фото: Архив «КП» в Ижевске

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев принес соболезнования родным и близким погибших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Муниципалитет Ижевска окажет необходимую помощь их семьям», - написал глава города.

Напомним, ранее стало известно о крушении самолета. На его борту находилось трое жителей Удмуртии. Двое из них погибли.

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