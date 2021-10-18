Гороскоп на неделю для ижевчан: Львам стоит пересмотреть свои детские альбомы, а Скорпионам – пойти на уступки

Астропрогноз на неделю Фото: pexels.com

Расскажем, какие сферы жизни будут самыми сильными на следующей неделе у 12 знаков зодиака.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА

Как стоит вести себя с близкими?

Весы

Если у вас вновь повторяются ссоры с близкими людьми, стоит глубоко проанализировать, с чем они связаны. Звезды видят, что все скандалы как под копирку идут по одному и тому же сценарию. Совет – на этой неделе стоит пойти на уступки, чтобы вновь обрести гармонию в отношениях.

Скорпион

Сделайте верный выбор на этой неделе – проведите время с давними друзьями, а не только за работой или учебой. Вам правда нужна передышка в кругу близких.

Стрелец

Страстные поцелуи, жаркие свидания, романтические сюрпризы... Пожалуй, все знаки зодиака на этой неделе захотят быть на вашем месте!

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, УСПЕХ

Что будет со сбережениями и работой на этой неделе?

Лев

Отличная неделя для подписания важных документов и заключения крупных сделок. Коллеги будут завидовать вашим результатам, а босс точно заметит ваши успехи.

Водолей

Наконец-то! На этой неделе у вас получится решить все финансовые проблемы, которые успели накопиться с начала осени. Главное – первым делом оплатите долги, а не потратьте все средства на развлечения.

Близнецы

Не лезьте на рожон в эти семь дней. Есть риск пропустить важную информацию мимо ушей и сделать большую ошибку, за которую придется платить.

Телец

Отличная неделя, чтобы заняться самообразованием. Вложенное время в даже бесплатные онлайн-курсы принесет дополнительный заработок.

ЗДОРОВЬЕ, ТРАВМЫ

Стоит ли обратиться к врачу?

Рыбы

На этой неделе у вас могут возникнуть проблемы с давлением. Пора переставать принимать все слишком близко к сердцу и нервничать по пустякам.

Овен

Будьте осторожны – есть вероятность, что вы упадете на ступенях и сильно ушибете локоть. Не спешите и не сидите в менеджерах, когда идете куда-либо.

Рак

Всю неделю вас будет сопровождать крепкое здоровье и отличное настроение. Отличный шанс закончить несколько старых дел. Но на всякий случай сдайте кровь на общий анализ – неизвестно, что вас ждет через семь дней.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ХОББИ

Чему посвятить свободное время?

Дева

Небольшая хандра станет вашим спутником на этой неделе. Справиться с ней поможет творчество – начните делать что-то своими руками, причем используйте самые яркие цвета.

Козерог

Довольно трудная неделя. Вы разочаруетесь в любимом деле и долго не будете знать, чем занять себя. Звезды советуют пересмотреть детские альбомы и вспомнить, чем вы увлекались, когда были совсем маленькими.

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