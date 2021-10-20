Гидрометцентр Удмуртии о погоде на 21 октября: «В республике ожидается снег»

Также в республике ожидается сильный ветер. Фото: архив КП

Завтра, 21 октября, к территории Удмуртии подойдет теплый фронт североатлантического циклона. Как сообщает региональный Гидрометцентр, им будут обусловлены неблагоприятные погодные явления.

«Преимущественно во второй половине дня к республике подойдет зона осадков. В первые часы осадки пройдут в виде снега, снега и дождя, местами (особенно в северных районах) на дорогах есть вероятность временного образования снежного наката. В последующие часы снег перейдет в дождь, который сохранится и в ночь на 22 октября», – говорится в сообщении.

Напомним, завтра в республике ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

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