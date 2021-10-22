Лучший участковый Ижевска: «Иногда люди звонят мне, чтобы просто поговорить, и я знаю – им это важно»

За Владимира Леванова проголосовали жители в конкурсе «Народный участковый» Фото: Амир Закиров

МВД России проводит конкурс «Народный участковый». Жители Ижевска уже выбрали своего кандидата на это почетное звание — Владимира Леванова, который трудится в Октябрьском районе. «Комсомолка» рассказывает об участнике из нашего города.

Досье

Владимир Леванов

Участковый Владимир Леванов Фото: Амир Закиров

Возраст: 27 лет

Семейное положение: женат, есть ребенок

Образование: высшее, УдГУ, Институт права, социального управления и безопасности

Хобби: футбол, тренажерный зал

Как пришел в профессию:

Владимир после окончания школы поступил на юридический факультет. Там он решил, что хочет попробовать свои силы в полиции, а именно – стать участковым. На этой работе он трудится уже пять лет.

Звонят в любое время

День Владимира Леванова начинается утром в отделе. Там сотрудники обсуждают задачи, а потом расходятся по своим участкам. Наш герой работает с жителями в районе парка Кирова. В его ведении практически 10 тысяч жителей.

«Участковый — это тот, к кому люди обращаются в первую очередь. Моя работа многогранна, у нас очень много обязанностей: рассмотрение обращений граждан, проверки, выезды. Часто бывает так, что ты находишься в одном месте по делу, и тебе тут же звонят по другому. А я один», — говорит Владимир.

Участковые несут службу по сменам. То есть работать порой приходится до 22:00 — если человек служит во вторую смену. Если что-то происходит — Владимир срывается и отправляется на место происшествия. Заявления бывают разные: чаще всего жалуются на шумных соседей, но бывают и выезды из-за нанесения тяжкого вреда здоровью. Случаются и комичные ситуации.

Например, однажды медики заявили, что к ним попал мужчина с травмой, которая, по их мнению, имела криминальное происхождение. Пострадавший же уверял, что его поцарапала кошка. Естественно, участковый отправился на вызов. Он провел все необходимые действия: пообщался с пострадавшим, осмотрел рану… Оказалось, что мужчина действительно пострадал из-за домашней любимицы, просто врачи проявили чрезмерную бдительность.

частковый выполняет очень много задач на своем участке Фото: Амир Закиров

Приходилось и спонтанно отправляться на помощь людям.

«Я шел с вызова поздно вечером. Тут ко мне подошла женщина маргинального вида. От нее сильно пахло спиртным. Она рассказала, что ее сожителя знакомый порезал. Я поначалу не поверил — слишком сомнительно звучала история. Но нужно было отреагировать. Она привела меня в барак, а там действительно лежал мужчина с ножом в ноге. Подозреваемый, к счастью, сопротивления не оказывал. Вызвал скорую, все обошлось», — вспоминает Владимир.

Некоторые жители района уже настолько хорошо знакомы с участковым, что иногда звонят просто поговорить и поделиться своими проблемами. Если есть время и возможность — Владимир не отказывает в общении. Ведь участковый несет ответственность за своих жителей, даже если речь идет о семейных проблемах.

Порой обращаются необычные граждане и рассказывают фантастические истории.

«Номер сотового участкового находится в свободном доступе. Некоторые граждане сообщают, что они видят, как летают дроны, как за ними следят соседи, а люди проходят сквозь стены. Но на каждое сообщение нужно отреагировать и выехать, потому что не знаешь, что за ним скрывается», — делится участковый.

Блиц

— Какие точки в Октябрьском районе самые опасные?

— Октябрьский район в Ижевске вообще самый благополучный, здесь меньше всего преступлений. Но не обходится без криминальных случаев, чаще всего они происходят в районе улицы Фруктовой: там рядом лес. К счастью, сейчас этот участок застраивают и облагораживают.

— Часто ли бывают рейды?

— В последнее время постоянно из-за ситуации с коронавирусом. Мы проверяем, носят ли граждане маски, проводим рейды по магазинам, по продаже алкоголя… Их бывает очень много.

— С какими видами правонарушений сложнее всего работать?

— С мошенничествами, потому что там нужно писать много запросов и ждать на них ответы. Это занимает время.

Кстати

Владимир Леванов стал участником Всероссийского конкурса «Народный участковый». Его выбрали жители нашего города. А с 1 ноября стартует Всероссийское голосование. Поддержать нашего земляка можно на сайте «Комсомолки» до 10 ноября.

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