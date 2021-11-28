Погода на неделю в Ижевске: «плюс» и дождь со снегом

На следующей неделе Ижевск ожидают погодные качели Фото: Константин ИВШИН

Начало декабря ожидается отнюдь не зимним. Впереди — плюсовая температура и осадки. А теперь «Комсомолка» расскажет подробнее о прогнозе на неделю (по данным Росгидрометцентра).

В понедельник, 29 ноября, потеплеет до +1. Временами пройдут небольшие осадки. Ночью похолодает до -1, также ожидаются осадки.

Во вторник, 30 ноября, столбик термометра поднимется уже до +2. Пройдут дождь со снегом. Ночью температура опустится до 0.

В среду, 1 декабря, тоже пройдут осадки, температура та же — +2. Небо облачное. Ночью станет холоднее, синоптики прогнозируют -4 градуса.

В четверг, 2 декабря, похолодает до -3. Пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -6.

В пятницу, 3 декабря, потеплеет до -1. Ожидаются облачная погода и небольшие осадки. Ночью столбик термометра остановится на отметке -5.

В субботу, 4 декабря, вернется «плюсовая» температура: воздух прогреется до +2. Но перестанут идти дождь со снегом. Ночью похолодает до 0.

В воскресенье, 5 декабря, по данным «Яндекс погоды» пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -3.

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