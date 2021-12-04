Глажка белья, уход за животными и уборка: сколько можно заработать на домашних услугах в Ижевске

Цены за услугу начинаются от 400 рублей, однако можно заработать и на дополнительных мелких поручениях. Фото: pixabay.com

Вы с детства обожаете порядок и чисто, рады выполнять работу по дому, и, что самое главное, у вас это хорошо получается? А задумывались ли вы о том, что на этих качествах можно зарабатывать? По просьбе «Комсомолки» эксперты Авито Услуг посчитали, сколько можно зарабатывать в Ижевске, выполняя самые обычно домашние поручения, и насколько это сейчас востребовано.

Оказалось, что спрос на услуги в городе растет в течение всего 2021 года. Так, этой осенью он на 11% выше, чем летом. Людям проще обратиться к мастерам своего дела, чем пытаться все сделать самостоятельно.

Итак, какие домашние услуги наиболее востребованы этой осенью?

1 МЕСТО: ГЛАЖКА БЕЛЬЯ

Отстоять весь вечер у гладильной доски – испытание, которое выдержит далеко не каждый. К тому же, идеально отгладить рубашки, брюки и свитера – задача нетривиальная. Это подтверждается и статистикой Авито Услуг – оказывается, спрос на услугу глажки в Ижевске вырос в 7 раз. Стоимость одной такой глажки оставляет порядка 530 рублей. Даже если «выходить на работу» 3 раза в день, выйдет 1 590 рублей в месяц. Неплохой дополнительный заработок, не правда ли?

ВТОРОЕ МЕСТО: СТРИЖКА И ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В период нерабочих дней данная услуга стала востребованнее на 164%, или более чем в 2,5 раза. За однократную стрижку, передержку, дрессировку или выгул питомца можно заработать приблизительно 400 рублей. Итого в неделю выходит 2 000 рублей, в месяц – 8 000.

ТРЕТЬЕ МЕСТО: ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Почётное третье место достаётся преподаванию иностранных языков (+115%). Многие предпочитают частные занятия групповым. Неудивительно, ведь гибкий график, больше внимания, возможность корректировки программы являются неоспоримыми, а часто и определяющими преимуществами. Эксперты считают, что с учетом эпидемиологической ситуации в России спрос на онлайн-репетиторов в ближайшее время будет только расти. За один урок можно получить в среднем 400 рублей. Поскольку занятие обычно длится не более 1,5 часов, то, занимаясь с одним клиентом каждый вечер, вы можно заработать 11 200 рублей в месяц.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: УБОРКА

Услуги по уборке также пользуются большим спросом. Так, популярность уборки после ремонта осенью выросла на 53%, обычной уборки - на 18%, генеральной - на 11%. Цены за услугу начинаются от 400 рублей, однако можно заработать и на дополнительных мелких поручениях. Так, за чистку мягкой мебели платят от 150 рублей, за чистку ковров - от 130 рублей, за вывоз мусора и мойку окон - от 100 рублей.

ПЯТОЕ МЕСТО: «МАСТЕР НА ЧАС»

Спрос на услуги людей, у которых руки «растут из того места», этой осенью увеличился на 35%. Мастер на час - это человек, который может прибить полку, повесить картину или телевизор, собрать мебель, починить сантехнику и многое другое. За один час работы можно заработать от 100 рублей, однако все зависит от сложности работ и опыта мастера. Настоящие умельцы могут получить неплохой дополнительный заработок.

ЭТО ВСЕ?

Не совсем. Естественно, домашние услуги на этом не заканчиваются: няни, логопеды, репетиторы по разным школьным предметам, садоводы, повара – все они все они становятся все более и более востребованными на рынке услуг. Кажется, в эпоху пандемии люди осознали, что чистота, порядок и спокойствие в доме – это все-таки очень важные вещи, только вот далеко не у всех есть время, силы и навыки привести свой быт в порядок самостоятельно.

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