Погода на неделю в Ижевске: резкие перепады температуры и гололед

Осторожно, возможна гололедица. Будьте аккуратны на улицах. Фото: Архив КП

Неделя снова готовит нам большие перепады температуры. По данным Росгидрометцентра, самую низкую температуру на грядущей неделе нам обещают в понедельник ночью, 6 декабря. Столбик термометра может опуститься до -27 °С. А самая высокая температура будет в, днем 8 декабря - до +1°С.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 6 декабря, в Ижевске будет переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха составит -18°С. Ночью похолодает до -27°С.

Во вторник, 7 декабря, переменная облачность сохраниться. Осадков также не ожидается. Днем: -17°С, ночью будет -26°С.

В среду, 8 декабря, ожидается резкий перепад температуры. Температура воздуха днем прогреется до +1°С, а ночью температура понизится до - 15°С. Также возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

В четверг 9 декабря, днем температура будет на отметке в -1°С. Ночью температура опустится до -6°С. По предварительным данным, ожидается небольшой снег.

В пятницу, 10 декабря, в Ижевске будет облачная погода и без осадков. Температура днем до -3°С , ночью будет до -6°С.

В субботу, 11 декабря, будет без осадков и ясно. По предварительным данным, температура днем до -9°С , ночью будет до -15°С.

В воскресенье, 12 декабря, ожидается небольшой снег. Температура днем до -8°С , ночью будет до -16°С.

Желаем отличной недели!

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