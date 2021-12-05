За ночную смену расход противогололедных материалов в Ижевске составил 140 тонн

В Ижевске дорожные службы направлены на борьбу с гололедом. Фото: администрация города

Дорожные службы ночью усиленно обрабатывали город от наледи. Днем работы продолжаются. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Олег Бекмеметьев.

В связи с резким спадом температуры, минувшей ночью и днем 5 декабря все усилия дорожных служб направлены на борьбу с гололедом. За ночную смену расход противогололедных материалов составил 140 тонн. На дорогах и тротуарах применяются 2 вида материалов: Бионорд и Галит А. Напомним, что ранее мы рассказывали, как будут убирать снег в 2021-2022 году.

Для предотвращения скользкости на Центральной площади применяется гранитный отсев. В местах массового трафика пешеходов на площади расход гранитной крошки увеличен в 2 раза. Обработка городских территорий от гололеда продолжается в постоянном режиме.

Муниципалитет рекомендует горожанам быть аккуратными при передвижении по городу пешком, по возможности – воздержаться от пеших прогулок без острой необходимости.

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