Итоги недели в Ижевске: истязание детей в одной из семей Як-Бодьинского района и Ледовый городок по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»

В этом году городок будет оформлен по мотивам сказки «12 месяцев» и выполнен в виде лабиринта с настоящим новогодним костром. Фото: Амир Закиров

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:

Зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост

Проезд на общественном транспорте в Ижевске подорожал до 27 рублей при оплате наличными

Минздрав Удмуртии не наказывал медиков за самовольный ремонт дороги

Премьер Удмуртии Ярослав Семенов осмотрел главный корпус оружейного завода

Открытие катков в Летнем саду Ижевска перенесли из-за погоды

Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказала, как не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса

«Омикрон» по-удмуртски: бизнесмен из Ижевска не будет судиться с ВОЗ из-за совпадения названий нового штамма коронавируса и его компании

В Удмуртии выявлены первые случаи гриппа в текущем эпидсезоне

13 автомобилей скорой помощи и 12 санитарных машин поступили в Удмуртию

Учеников школы в Ижевске перевели на дистант из-за сообщения о теракте

Скверы Заречный и Школьный в Ижевске продолжат благоустраивать в 2022 году

Олег Бекмеметьев о реконструкции подземных переходов в Ижевске в следующем году: «Если получится два сделать, то будет хорошо»

Более 3 800 новогодних деревьев поставила Удмуртия в другие регионы в ноябре

Перейдем к подробным новостям:

ЕЛКУ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ИЖЕВСКА ОТКРОЮТ 17 ДЕКАБРЯ

В прошлом году главную елку города зажгли 19 декабря. Фото: Лада Иванова

Открытие состоится в 17:00. Подробнее

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ИЖЕВСКЕ ОФОРМЯТ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

В этом году городок будет оформлен по мотивам сказки «12 месяцев» и выполнен в виде лабиринта с настоящим новогодним костром. Фото: Амир Закиров

В центре ледового лабиринта будет расположен настоящий очаг. Подробнее

ПОЧТИ ПОЛОВИНУ КОВИДНЫХ КОЕК ЗАКРЫЛИ В УДМУРТИИ

Во всех медучреждениях перед началом приема пациентов проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений. Фото: Минздрав УР

Еще несколько больниц перешли на обычный режим работы. Подробнее

ГЛАВА СК РОССИИ АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ ДОЛЖИТЬ ЕМУ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭПИЗОДОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УДМУРТИИ

Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере . Фото: Диля Ахмадишина

О каких конкретно делах идет речь, не уточнятся, но упоминаются нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления в финансовой сфере. Подробнее

ИЖЕВСК СТАНЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ВСЕРОССИЙКОГО МАРАФОНА ДВОРОВОГО ХОККЕЯ

Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 5 декабря, состоится Всероссийский марафон дворового хоккея, который пройдет в поддержку олимпийской сборной страны и будет посвящен 75-летию отечественного хоккея и развитию любительского спорта в России. Подробнее

В ЯК-БОДЬИНСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТИИ ДЕДУШКА ИЗБИВАЛ СОБСТВЕННЫХ ВНУКОВ

Фото: скриншот программы «Мужское / Женское»

Жительница Якшур-Бодьинского в эфире федерального канала рассказала о затяжном семейном конфликте. Подробнее