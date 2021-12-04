Итоги недели в Ижевске: истязание детей в одной из семей Як-Бодьинского района и Ледовый городок по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»

В этом году городок будет оформлен по мотивам сказки «12 месяцев» и выполнен в виде лабиринта с настоящим новогодним костром. Фото: Амир Закиров
Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:
Зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост
Проезд на общественном транспорте в Ижевске подорожал до 27 рублей при оплате наличными
Минздрав Удмуртии не наказывал медиков за самовольный ремонт дороги
Премьер Удмуртии Ярослав Семенов осмотрел главный корпус оружейного завода
Открытие катков в Летнем саду Ижевска перенесли из-за погоды
Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказала, как не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса
«Омикрон» по-удмуртски: бизнесмен из Ижевска не будет судиться с ВОЗ из-за совпадения названий нового штамма коронавируса и его компании
В Удмуртии выявлены первые случаи гриппа в текущем эпидсезоне
13 автомобилей скорой помощи и 12 санитарных машин поступили в Удмуртию
Учеников школы в Ижевске перевели на дистант из-за сообщения о теракте
Скверы Заречный и Школьный в Ижевске продолжат благоустраивать в 2022 году
Олег Бекмеметьев о реконструкции подземных переходов в Ижевске в следующем году: «Если получится два сделать, то будет хорошо»
Более 3 800 новогодних деревьев поставила Удмуртия в другие регионы в ноябре
Перейдем к подробным новостям:
ЕЛКУ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ИЖЕВСКА ОТКРОЮТ 17 ДЕКАБРЯ
В прошлом году главную елку города зажгли 19 декабря. Фото: Лада Иванова
Открытие состоится в 17:00. Подробнее
ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ИЖЕВСКЕ ОФОРМЯТ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
В этом году городок будет оформлен по мотивам сказки «12 месяцев» и выполнен в виде лабиринта с настоящим новогодним костром. Фото: Амир Закиров
В центре ледового лабиринта будет расположен настоящий очаг. Подробнее
ПОЧТИ ПОЛОВИНУ КОВИДНЫХ КОЕК ЗАКРЫЛИ В УДМУРТИИ
Во всех медучреждениях перед началом приема пациентов проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений. Фото: Минздрав УР
Еще несколько больниц перешли на обычный режим работы. Подробнее
ГЛАВА СК РОССИИ АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ПОРУЧИЛ ДОЛЖИТЬ ЕМУ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭПИЗОДОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УДМУРТИИ
Упоминается, что дела имеют отношение к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлениям в финансовой сфере . Фото: Диля Ахмадишина
О каких конкретно делах идет речь, не уточнятся, но упоминаются нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления в финансовой сфере. Подробнее
ИЖЕВСК СТАНЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ВСЕРОССИЙКОГО МАРАФОНА ДВОРОВОГО ХОККЕЯ
Фото: предоставлено организаторами
В воскресенье, 5 декабря, состоится Всероссийский марафон дворового хоккея, который пройдет в поддержку олимпийской сборной страны и будет посвящен 75-летию отечественного хоккея и развитию любительского спорта в России. Подробнее
В ЯК-БОДЬИНСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТИИ ДЕДУШКА ИЗБИВАЛ СОБСТВЕННЫХ ВНУКОВ
Фото: скриншот программы «Мужское / Женское»
Жительница Якшур-Бодьинского в эфире федерального канала рассказала о затяжном семейном конфликте. Подробнее