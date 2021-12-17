Последние новости Ижевска и России на утро 17 декабря 2021: прямая линия с Бречаловым и возможная выплата 13-ой пенсии

Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей республики Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Добрейшего утра, Ижевск! На календаре 17 декабря, пятница. Синоптики сегодня обещают, что будет пасмурно, пройдет дождь со снегом, а температура воздуха -2 градуса.

А сейчас вспомним о самых важных событиях прошедшего дня.

Житель Удмуртии попытался продать государственную тайну

Бывший сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса республики обратился в госучреждение США с предложением о сотрудничестве. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов проведет прямую линию

Сегодня, 17 декабря, глава республики ответит на вопросы жителей, которые поступили и еще поступят по телефону и в социальных сетях. Задай свой вопрос! «Комсомолка» оперативно расскажет о самых важных моментах прямой линии.

Депутаты Госдумы предложили выплачивать 13-ую пенсию

Законопроект уже готов и направлен для заключения в правительство страны. Таким образом, считают авторы законодательной инициативы, можно будет реально поддержать социально уязвимую категорию граждан. Насколько реальна предновогодняя пенсионная выплата? Свое мнение по данному законопроекту высказали эксперты.

Штамм «омикрон»: чем вызвана высокая скорость его распространения

Количество заболевших новым штаммов коронавируса удваивается каждые 2-3 дня, и в этом его главная загадка. Спасут ли от него существующие вакцины? И на что надеются ученые?

Экс-пожарный из Ижевска рисует портреты аэрографом

Свой первый аэрограф Сергей Кононов, много лет проработавший в МЧС, купил в кредит. Рисует он простых людей и считает, что у каждого есть свой характер и харизма. Портреты одних заканчивает за два дня, на других уходит неделя.