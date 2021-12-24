Очевидцы о пожаре на улице Наговицына в Ижевске: «Без кислородной маски невозможно было бы выйти»

Возгорание началось в ночь с 23 на 24 декабря. Фото: МЧС по УР

В ночь с 23 на 24 декабря на улице Наговицына в Ижевске загорелся 14-этажный жилой дом. Пожар начался в квартире на 8-м этаже, его площадь составила 80 квадратных метров. Погибли 2 человека – 86-летний мужчина и его 36-летний внук. Пожар ликвидировали на протяжении трех часов.

47 жильцов разместили в гостинице «Центральная», которая находится неподалеку. Обитатели дома рассказали «Комсомолке» подробности случившегося.

«БЕЗ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО БЫ ВЫЙТИ»

Ринат (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.) считает, спасся благодаря внезапно сработавшему инстинкту: он внезапно проснулся среди ночи и увидел, что квартира в дыму. Мужчина сразу же намочил тряпку, чтобы дышать через нее, распахнул окно и надел верхнюю одежду. Посмотрев в окно, Ринат увидел, что горят соседи снизу, и решил выбираться из квартиры.

«На лестничной площадке с 1-го по 14-й этаж не было видно ни зги. Воздух как молоко, я светил себе фонариком. Видимость нулевая, незнающий человек бы просто не знал, куда идти», – говорит Ринат.

Анастасии, которая также проснулась посреди ночи, было еще сложнее: ветер начал заносил дым прямо в окна ее квартиры.

«Я сразу же намочила полотенце, как учили в школе. Дышать было нечем, резало глаза и горло. Меня вывел пожарный: одел на меня кислородную маску и под белы рученьки вывел из дома. Без маски было бы невозможно выйти», – рассказывает она.

Часть жильцов согласилась разместиться в гостинице неподалеку, часть отправились к родственникам, а кто-то решил отсидеться в машине. Анастасия, переживавшая за оставшихся в квартире животных, осталась ждать внизу в будке консьержки. Девушка надеялась, что скоро ей разрешат вернуться. Ожидание продлилось вплоть до девяти утра, хотя вывели всех около трех часов ночи.

К сожалению, не обошлось без жертв. Пожар унес жизни 86-летнего дедушки и его 36-летнего внука. Фото: МЧС по УР

К сожалению, не обошлось без жертв. Пожар унес жизни 86-летнего дедушки и его 36-летнего внука. Выжила только бабушка.

«Нормальная семья была. Не маргиналы», – все, что смог про них рассказать Ринат.

«ЕЛЕ НАШЛА КОТА В ВАННОЙ, ОН В ШОКЕ»

Когда жильцы вновь смогли увидеть свои квартиры, они обнаружили печальное зрелище.

«Запах гари на всех этажах. Копоть небольшая. А всем, кто живет ниже очага возгорания, еще и в воде. Им можно только посочувствовать – крайне неприятный подарок на Новый год. Заходил в сгоревшую квартиру, она полностью выгорела, в том числе двери. Страшное зрелище», – рассказал Ринат.

«В дом тянули брандспойты, а на улице -30. Вся вода замерзла, лестницы в сосульках. Взвесь осела – горизонтальные поверхности полностью черные, мои голубые джинсы тоже стали черными. Появился тонкий слой жирной копоти. В подъезде недавно сделали ремонт и покрасили стены в светлый. Теперь это смотрится забавно. Еле нашла кота под ванной, он в шоке», – поделилась Анастасия.

«В дом тянули брандспойты, а на улице -30» Фото: МЧС по УР

Несмотря на это, жильцы рады уже тому, что остались в живых. Анастасия и вовсе считает эту ночь своим вторым днем рождения.

«Пожарные замечательно сработали. МЧС огромная благодарность. Это такая адская работа: они были все в пене, воде, в сгоревшей квартире выбило окна – и они работали на морозе. Лица и руки красные. Огромная им благодарность!», – комментирует Анастасия.

Фото: МЧС по УР

ОФИЦИАЛЬНО

Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться. Предварительно известно, что возгорание началось из-за курения в нетрезвом состоянии.

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