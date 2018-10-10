2018-10-10T06:11:45+03:00
Общество

Улицу Серова в Ижевске перекроют до воскресенья

«Ижводоканалом» проводятся работы на участке
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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С 8:00 10 октября до конца дня 14 октября в Ижевске ограничат движение транспорта по улице Серова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на участке специалисты «Ижводоканала» будут проводить работы по реконструкции сети водоснабжения.

Транспорт не сможет проехать по участку улицы Серова от ул. Болотникова до переулка Декабристов. Водителей призывают по возможности объезжать данный участок.

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