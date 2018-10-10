Улицу Серова в Ижевске перекроют до воскресенья

10 Окт. 06:11 2018-10-10T06:11:45+03:00

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С 8:00 10 октября до конца дня 14 октября в Ижевске ограничат движение транспорта по улице Серова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на участке специалисты «Ижводоканала» будут проводить работы по реконструкции сети водоснабжения.

Транспорт не сможет проехать по участку улицы Серова от ул. Болотникова до переулка Декабристов. Водителей призывают по возможности объезжать данный участок.

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