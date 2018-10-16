2018-10-16T07:15:48+03:00
Общество

Более 850 пожаров произошло в Удмуртии с начала года

В них погибли 75 человек, в том числе 4 ребенка
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853 пожара было зарегистрировано в Удмуртии за 9 месяцев 2018 года. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Петр Фомин 15 октября на аппаратном совещании. По данным ведомства, при этом погибли 75 человек, в том числе четверо детей.

Отметим, что за период с 17 сентября по 14 октября произошло 59 техногенных пожаров, в которых погибли два человека, жившие на Воткинском шоссе.

- Два человека погибли, два брата. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - отметили после случившего в следственном управлении СК России по Удмуртии. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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