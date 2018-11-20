Ижевский дворник-художник поздравил фигуристку Алину Загитову с победой
Дворник-художник поддержал уроженку Удмуртии фигуристку Алину Загитову. В соцсети он выложил свой шедевр, который сделал, когда Алина выиграла на Олимпиаде.
- Спасибо нашей талантливой фигуристке из Ижевска Алине Загитовой за очередную победу! @azagitova Вперёд Россия! Ижевск - Родина чемпионов! - написал Семен Бухарин.
Напомним, что фигуристка Алина Загитова обеспечила себе место в финале Гран-при в Ванкувере.
Семен Бухарин - талантливый художник, который удивляет своими картинами на снегу уже не первый раз. А летом он не уходит в отпуск, а выстригает картины на газоне.
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