2018-11-24T17:07:15+03:00
Общество

В Удмуртии начался пожароопасный сезон

Виной этому – неправильное использование отопительных приборов в домах и квартирах
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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Количество бытовых пожаров в жилых домах в зимнее время увеличивается. Об этом предупреждают МЧС Удмуртии. Причины - грубые нарушения правил пожарной безопасности при использовании обогревателей, печного отопления, а также перегрузка электросети и обычная беспечность. Спасатели рекомендуют жителям республики соблюдать ряд правил безопасности.

Первым пунктом идет запрет на использование самодельных приборов. Специалисты советуют греться только заводскими приборами. Устанавливать их следует на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов. И, конечно, запрещается сушить на них белье. Чтобы избежать возгорания, следует очищать обогреватель от пыли, не оставлять работающий прибор без присмотра, а уходя из дома, выдергивать шнур из розетки.

В домах, имеющих печное отопление, пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих жидкостей, выпадения горящих углей. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. В местах, где сгораемые конструкции здания примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть несгораемые материалы.

Внимательно следует относиться и к электрическим проводам. Не использовать шнур с поврежденной изоляцией, не допускать его провисания. Если какая-то часть нагревается – немедленно отключить прибор от сети.

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