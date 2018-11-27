В Ижевск прибыл состав из 14 новеньких двухэтажных вагонов.
В Ижевск прибыл состав из 14 новеньких двухэтажных вагонов. В его состав входит 13 вагонов и один вагон-ресторан. Напомним, что с 9 декабря в фирменном поезде «Италмас», сообщением Ижевск-Москва-Ижевск, будут именно двухэтажные вагоны. На данный момент действует специальный тариф на билет.
А также, мы выяснили какие преимущества и недостатки у новых поездов.
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