В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Удмуртии произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей и УАЗа. Водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с УАЗом. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии.
В результате ДТП 27-летний водитель УАЗа и пассажиры - две женщины 55 и 54 лет получили травмы. В автобусе было пятеро детей, но, к счастью, они не пострадали.
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