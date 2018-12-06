2018-12-06T10:03:36+03:00
Общество

Появилась официальная причина возгорания детского сада на улице Ильфата Закирова в Ижевске

К административной ответственности привлекли заместителя заведующей сада
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудники МЧС назвали причину возгорания в подвале детского сада на улице Ильфата Закирова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 5 декабря, в среду, инспекторы Госпожнадзора с прокуратурой выезжали в детский сад №11 на улице Ильфата Закирова с целью проверки соблюдения пожарной безопасности, - сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС назвали причину возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, который привел к короткому замыканию и дальнейшему возгоранию горючих материалов, которые хранились в подвальном помещении

На данный момент нарушение устранено. К административной ответственности привлекли заместителя заведующей сада.

Сейчас детский сад работает в обычном режиме, угрозы для жизни детей нет.

Напомним, что возгорание в детском саду произошло 29 ноября

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Демонтаж ларьков в Ижевске продолжается
В Удмуртии ребенку в детском саду поставили прививку с нарушениями
В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка у мусорного бака
Дмитрий Иванов, гендиректор «Росгосцирк», оставил свой пост
Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение
В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик
Олег Бекмеметьев поставил задачу установить фонари на неосвещенных улицах
В Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса
Больше всего жалоб на места заселения тараканами поступает от жителей Ижевска
В Ижевске новый детский сад на улице Берша откроется до конца года
В Ижевске уберут несколько пешеходных переходов
В Удмуртии в декабре откроется семь новых кинозалов
В Ижевске подвели итоги проекта - фото- и видеоконкурса «Моя Удмуртия»