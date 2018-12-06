Появилась официальная причина возгорания детского сада на улице Ильфата Закирова в Ижевске

6 Дек. 10:03 2018-12-06T10:56:14+03:00

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В Ижевске сотрудники МЧС назвали причину возгорания в подвале детского сада на улице Ильфата Закирова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 5 декабря, в среду, инспекторы Госпожнадзора с прокуратурой выезжали в детский сад №11 на улице Ильфата Закирова с целью проверки соблюдения пожарной безопасности, - сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС назвали причину возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, который привел к короткому замыканию и дальнейшему возгоранию горючих материалов, которые хранились в подвальном помещении.

На данный момент нарушение устранено. К административной ответственности привлекли заместителя заведующей сада.

Сейчас детский сад работает в обычном режиме, угрозы для жизни детей нет.

Напомним, что возгорание в детском саду произошло 29 ноября.

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