В Ижевске зальют каток в парке имени Кирова
В Ижевске полных ходом идет подготовка к самому волшебному празднику – Новому году. Так, например, в парке имени Кирова зальют каток протяженностью 400 метров. Об этом сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин на пресс-конференции в медиагруппе «Центр».
Каток разместится на одной стороне центральной аллеи парка. Открытие планируется после 20 декабря.
Со своими коньками вход будет бесплатный. Также на территории будет работать пункт проката коньков и точки продажи горячих напитков.
Напомним, что главную елку откроют 27 декабря (продолжение)
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