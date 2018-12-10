2018-12-10T15:33:15+03:00
Общество

В Ижевске зальют каток в парке имени Кирова

Также сообщают, что вход будет бесплатным
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске полных ходом идет подготовка к самому волшебному празднику – Новому году. Так, например, в парке имени Кирова зальют каток протяженностью 400 метров. Об этом сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин на пресс-конференции в медиагруппе «Центр».

Каток разместится на одной стороне центральной аллеи парка. Открытие планируется после 20 декабря.

Со своими коньками вход будет бесплатный. Также на территории будет работать пункт проката коньков и точки продажи горячих напитков.

Напомним, что главную елку откроют 27 декабря (продолжение)

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