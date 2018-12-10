2018-12-10T14:03:19+03:00
Общество

В ближайшие сутки на дорогах Удмуртии ожидается гололедица

Такая погода сохранится до 11 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии в ближайшие сутки прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Ижевска.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользуйтесь общественным транспортом.

Использовать легковой автотранспорт только с установленной зимней резиной, водителям грузовых автомобилей оснастить транспортное средство цепями противоскольжения.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам, переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.

Пешеходам быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.

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