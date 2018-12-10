В ближайшие сутки на дорогах Удмуртии ожидается гололедица

10 Дек. 13:14 2018-12-10T14:03:19+03:00

Такая погода сохранится до 11 декабря

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В Удмуртии в ближайшие сутки прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Ижевска.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользуйтесь общественным транспортом.

Использовать легковой автотранспорт только с установленной зимней резиной, водителям грузовых автомобилей оснастить транспортное средство цепями противоскольжения.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам, переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.

Пешеходам быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.

Также смотрите прогноз погоды на неделю (подробнее)

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

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Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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