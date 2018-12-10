В Удмуртии прокуратура провела проверку ДТП со школьным автобусом
В Удмуртии прокуратурой проведена проверка ДТП со школьным автобусом, где находились школьники, которые ехали на олимпиаду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В результате проверки было установлено, что на момент ДТП из-за сбоя навигационного оборудования система ГЛОНАСС не работала. В салоне автобуса обнаружена канистра с жидкостью «Толос», которая относится к 3 степени опасности. Также аварийный выход был заставлен ящиком. Медосмотры водителя перед и после рейсов не проводились, - сообщает ведомство.
Начальнику отдела народного образования администрации МО «Красногорский район», главному врачу внесены представления об устранении нарушений.
Также в связи с выявленными нарушениями решается вопрос о возбуждении дела об административных нарушениях.
Напомним, ДТП произошло 3 декабря (продолжение)
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