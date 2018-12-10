В Удмуртии прокуратура провела проверку ДТП со школьным автобусом

10 Дек. 14:13 2018-12-10T22:15:12+03:00

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В Удмуртии прокуратурой проведена проверка ДТП со школьным автобусом, где находились школьники, которые ехали на олимпиаду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В результате проверки было установлено, что на момент ДТП из-за сбоя навигационного оборудования система ГЛОНАСС не работала. В салоне автобуса обнаружена канистра с жидкостью «Толос», которая относится к 3 степени опасности. Также аварийный выход был заставлен ящиком. Медосмотры водителя перед и после рейсов не проводились, - сообщает ведомство.

Начальнику отдела народного образования администрации МО «Красногорский район», главному врачу внесены представления об устранении нарушений.

Также в связи с выявленными нарушениями решается вопрос о возбуждении дела об административных нарушениях.

Напомним, ДТП произошло 3 декабря (продолжение)

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