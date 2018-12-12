В Ижевске перекроют дорогу на улице Союзная

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-12T17:02:10+03:00

Движение будет закрыто до 17 декабря

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В Ижевске временно запретят движение всех видов транспортов по улице Союзная. Постановление опубликовали на официальном сайте города.

Движение ограничат от улицы Барышникова до заезда к дому №49 по улице Барышникова. На этом участке проведут ремонтные работы. Ремонт начнется 15 декабря в 20.00 и продлится до 04.00 17 декабря. Соответствующие знаки и ограждения установят.

Автобус №40, который ездил по этому участку перенаправят на улицу Архитектора Берша.

Напомним, не так давно убрали несколько пешеходных переходов (продолжение)

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