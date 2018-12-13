Удмуртия получит на строительство детского сада и школы 411,6 миллиона рублей из федерального бюджета
Удмуртия получит субсидию из федерального бюджета в размере 411,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Минстроя республики.
Деньги направят на два объекта: общеобразовательную школу по улице Архитектора Берша в Устиновском районе и детский сад в жилом районе Сельхозвыставка Индустриального района.
Субсидия выделяется в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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