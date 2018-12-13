2018-12-13T11:52:52+03:00
Дом. Семья

Интерес к аренде коттеджей на Новый год в Удмуртии вырос на 34%

Эксперты Авито проанализировали рынок аренды
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Удмуртия оказалась на втором месте, по желанию жителей праздновать Новый год в загородном коттедже. Интерес к аренде в предновогодний период вырос на 34%. Данные предоставили эксперты Авито Недвижимость.

Также стоимость аренды коттеджа на праздники в республике в среднем обойдется в 8800 рублей в сутки (-22% за год). Дешевле всего арендовать помещение можно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 5800 рублей. А вот дороже всего в Ульяновской области – 12700 рублей в сутки.

Самый большой спрос на аренду загородных домов был в ноябре, а самая высокая цена в сентябре.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске построят школу и детский сад за счет федеральных средств, узнайте, в каких районах начнется строительство (продолжение).

В Ижевске откроется уникальная мультисенсорная комната, где бесплатно смогут заниматься дети с нарушением зрения. Где она будет и когда её уже можно будет посетить, читайте здесь.

А ТАКЖЕ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Ижевске 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»