2018-12-13T10:28:13+03:00
Дом. Семья

Интерес к аренде коттеджей на Новый год в Удмуртии вырос на 34%

Эксперты Авито проанализировали рынок аренды
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Удмуртия оказалась на втором месте, по желанию жителей праздновать Новый Год в загородном коттедже. Интерес к аренде в предновогодний период вырос на 34%. Данные предоставили эксперты Авито Недвижимость.

Также стоимость аренды коттеджа на праздники в республике в среднем обойдется в 8800 рублей в сутки (-22% за год). Дешевле всего арендовать помещение можно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 5800 рублей. А вот дороже всего в Ульяновской области – 12700 рублей в сутки.

Самый большой спрос на аренду загородных домов был в ноябре, а самая высокая цена в сентябре.

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