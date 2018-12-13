В Ижевске в 2019 году рост тарифов не должен превысить 7,7%

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-13T13:23:56+03:00

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В Ижевске 13 декабря на внеочередной сессии городской думы депутаты приняли решение, что рост тарифов в 2019 году не должен превысить 7,7%.

Повышение пройдет в два этапа, с 1 января 2019 года из-за роста НДС с 18 до 20% - на 1,7%. И с 1 июля – до 6% - это предельное повышение.

- Мы говорим о том, что в целом сама платежка увеличится на 5,98%, но это самый худший вариант. Это вариант, когда в квартире прописано максимальное количество людей — пять человек на 32 квадратных метра, и в этой квартире не стоят счетчики. Если говорить в рублях, то это порядка 240 рублей, - пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб. По подсчетам министра, в Ижевске максимальное повышение тарифа коснется 341 человека.

Напомним, что жителям Ижевска начали рассылать пробные платежки за вывоз мусора, что с ними делать, читайте в нашем материале.

В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора (подробнее).

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