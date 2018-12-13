2018-12-13T15:19:10+03:00
Спорт

Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев стал первым на Всероссийских лыжных гонках

Соревнования прошли в Тюмени
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.flgr.ruФото: www.flgr.ru
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Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев выиграл на Всероссийских лыжных гонках в Тюмени. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок в России.

В Тюмени 12 декабря прошел второй день Всероссийских соревнований среди юниоров 19-20 лет и 21-23 года. Спортсмены соревновались в спринте классическим стилем.

Первое место занял Сергей Арашев (Удмуртия), вторым пришел Иван Кириллов (ХМАО-Югра) и третьим оказался Федор Назаров (Московская область).

Эти соревнования являлись отборочными на первенство мира, которое пройдет с 21 по 27 января 2019 года в Финляндии.

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