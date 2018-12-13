2018-12-13T13:20:49+03:00
Дом. Семья

Самый новогодний салат «Оливье» жителям Удмуртии обойдется в 250 рублей

С этими цифрами республика оказалась на 79-й строчке из 85 регионов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: depositphotos.comФото: depositphotos.com
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Специалисты Росстата подсчитали, в какую сумму обойдется населению самый новогодний салат «Оливье». В Удмуртии жителям придется отдать за ингредиенты 250 рублей. И в рейтинге, который опубликовали в группе «Клуб деловой журналистики при Росстате» наша республика оказалась на 79-м месте из 85 регионов.

По России по сравнению с 2017 годом средняя стоимость на «Оливье» выросла на 5,18% и составила 313 рублей. Больше всего денег за салат придется отдать жителям Чукотского автономного округа – 468 рублей. А самый дешевый в Мордовии – 120 рублей.

А куда же без «Сельди под шубой»? Его цену Росстат тоже подчитал. В Удмуртии за набор продуктов для салата придется отдать 132 рубля. В рейтинге – 75-е место. Самый дорогой набор также в Чукотском автономном округе – 468 рублей.

А также жители Удмуртии в среднем могут потратить 5 583 рубля, чтобы накрыть новогодний стол.

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