Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»
На «Ижевскую винтовку» олимпийский чемпион Антон Шипулин не приедет. Об этом он сообщил в трансляции у Дмитрия Губерниева в Инстаграм.
- Сейчас решил сконцентрироваться на «Рождественской гонке». Погода в Ижевске обещает быть очень холодной, поэтому, скорее всего, на «Ижевскую винтовку» не поеду, - сообщил Антон Шипулин.
«Рождественская гонка» пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.
Напомним, «Ижевская винтовка» пройдет с 26 по 29 декабря. Мы узнали, как можно попасть на соревнования (подробнее).
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