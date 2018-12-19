Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»

19 Дек. 08:54 2018-12-19T12:41:44+03:00

Он решил сконцентрироваться на другом соревновании

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На «Ижевскую винтовку» олимпийский чемпион Антон Шипулин не приедет. Об этом он сообщил в трансляции у Дмитрия Губерниева в Инстаграм.

- Сейчас решил сконцентрироваться на «Рождественской гонке». Погода в Ижевске обещает быть очень холодной, поэтому, скорее всего, на «Ижевскую винтовку» не поеду, - сообщил Антон Шипулин.

«Рождественская гонка» пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.

Напомним, «Ижевская винтовка» пройдет с 26 по 29 декабря. Мы узнали, как можно попасть на соревнования (подробнее).

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