19 Дек. 10:28 2018-12-19T12:55:13+03:00

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В школах Удмуртии введут электронную форму учебников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки республики.

- Учителя получат доступ к системе на платформе LECTA, там есть более 500 учебников для 1-11 классов, а также дополнения к атласам по истории и географии. Систему запустят в 15 школах Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги и Завьяловского района, - сообщает ведомство.

18 декабря, во вторник, для учителей прошел обучающий семинар. Педагоги изучили интерфейс системы, задания для проверки знаний, онлайн-тренажеры и сервисы «классная работа», «контрольная работа».

Обучение учителей в 2019 году продолжат «Российский учебник» и Региональный центр информатизации и оценки качества образования проведут вебинары, семинары и практикумы.

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