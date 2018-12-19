Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
Любительские гонки «Калашников Биатлон Фест», которые должны были пройти 22 декабря, перенесли на март 2019 года. Об этом сообщает Калашников Медиа.
По словам Ивана Черезова, соревнования решено перенести из-за низкой температуры воздуха.
- Мы хотим, чтобы людям было комфортно на этом празднике, а соревнования были в радость, поэтому не имеем права рисковать здоровьем наших спортсменов и гостей мероприятия. Мы рассчитываем провести новый «Калашников Биатлон Фест» в начале марта будущего года, - сообщает директор по спортивным проектам Концерна «Калашников» Иван Черезов.
Всем спортсменам, заранее заявившимся на гонку и оплатившим участие, взнос будет возвращен.
Напомним, что с 26 по 29 декабря пройдут соревнования «Ижевская винтовка», но Антон Шипулин не сможет принять в них участие (подробнее)
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