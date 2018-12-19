Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года

19 Дек. 10:44 2018-12-19T13:00:28+03:00

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Любительские гонки «Калашников Биатлон Фест», которые должны были пройти 22 декабря, перенесли на март 2019 года. Об этом сообщает Калашников Медиа.

По словам Ивана Черезова, соревнования решено перенести из-за низкой температуры воздуха.

- Мы хотим, чтобы людям было комфортно на этом празднике, а соревнования были в радость, поэтому не имеем права рисковать здоровьем наших спортсменов и гостей мероприятия. Мы рассчитываем провести новый «Калашников Биатлон Фест» в начале марта будущего года, - сообщает директор по спортивным проектам Концерна «Калашников» Иван Черезов.

Всем спортсменам, заранее заявившимся на гонку и оплатившим участие, взнос будет возвращен.

Напомним, что с 26 по 29 декабря пройдут соревнования «Ижевская винтовка», но Антон Шипулин не сможет принять в них участие (подробнее)

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