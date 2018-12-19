В Удмуртии водитель сбил лося

19 Дек. 11:20 2018-12-19T13:40:21+03:00

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В Удмуртии водитель автомобиля «Митсубиси» сбил лося. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 18 декабря, на 8 километре автодороги Игра - Глазов 25-летний водитель машины «Митсубиси» сбил лося, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали водитель и 23-летний пассажир «Митсубиси». Их отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны, строго соблюдайте установленный скоростной режим, особенно в местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.

При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Для того, чтобы успеть вовремя остановиться, необходимо быть предельно внимательными и аккуратными, учитывать состояние погоды и проезжей части.Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь!

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