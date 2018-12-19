2018-12-19T14:05:43+03:00
Дом. Семья

В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова

Прокат коньков начнет работать с 26 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске 21 декабря состоится открытие самого большого и бесплатного катка в городе. Об этом сообщают на официальной странице «ВКонтакте» Парки Ижевска.

- Уже в эту пятницу, 21 декабря, отроется каток на центральной аллее в парке имени Кирова. Работать каток будет с 10.00 до 22.00, - сообщается в группе.

Также 26 декабря, в среду, начнет работать прокат коньков. Рядом с катком работает фудкорт.

Стоимость проката коньков: Взрослый - 150 рублей в час, детский (до 7 лет) - 100 рублей в час. Со 2-го часа скидка - 10%. Безлимит - 400 рублей, взрослый, 300 рублей детский.

Напомним, что зима – это не только холод и долгий отдых от работы, но и классические уличные аттракционы: санки, снежки и походы на каток всей семьей. К сожалению, иногда не обходится без травм. Разбираемся вместе в профилактике, видах и первой помощи при зимних повреждениях (подробнее).

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