Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар

19 Дек. 12:58 2018-12-19T15:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ижевска завершила проверку детского сада на улице Ильфата Закирова, в котором произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 29 ноября 2018 года в подвале детского сада по улице Ильфата Закирова произошло возгорание. Причиной стала аварийная работа электрооборудования, которое привело к короткому замыканию и возгоранию горючих материалов, - сообщает ведомство.

При непосредственной проверке подвала сотрудниками госпожнадзора горючих материалов не оказалось. Сотрудники надзорного органа выявили факт отсутствия доводчиков на дверях, несоответствие высоты эвакуационного выхода из соляной комнаты. Нарушение в ведении документов по обустройству кладовой.

Также эвакуационный выход был загроможден, отсутствие обозначений по пожарной опасности. В связи с выявленными нарушениями в отношение заместителя заведующего по административно-хозяйственной части возбуждено административное производство. В адрес заведующего направление представление об устранении нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ваш садик горит!»: Родители малышей вспоминают о пожаре в ижевском детском саду (подробнее).

Сотрудники МЧС назвали точную причину возгорания в детском саду №11 на улице Ильфата Закирова (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сегодня утром в Сарапуле загорелся жилой дом. Погибло четыре человека, в том числе 13-летний ребенок. Как люди спасались из огня? Каковы предварительные версии пожара? И как можно помочь выжившим? Читайте в нашем материале.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».