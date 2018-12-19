2018-12-19T15:32:22+03:00
Общество

Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар

Выявлены некоторые нарушения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Прокуратура Ижевска завершила проверку детского сада на улице Ильфата Закирова, в котором произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 29 ноября 2018 года в подвале детского сада по улице Ильфата Закирова произошло возгорание. Причиной стала аварийная работа электрооборудования, которое привело к короткому замыканию и возгоранию горючих материалов, - сообщает ведомство.

При непосредственной проверке подвала сотрудниками госпожнадзора горючих материалов не оказалось. Сотрудники надзорного органа выявили факт отсутствия доводчиков на дверях, несоответствие высоты эвакуационного выхода из соляной комнаты. Нарушение в ведении документов по обустройству кладовой.

Также эвакуационный выход был загроможден, отсутствие обозначений по пожарной опасности. В связи с выявленными нарушениями в отношение заместителя заведующего по административно-хозяйственной части возбуждено административное производство. В адрес заведующего направление представление об устранении нарушений.

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