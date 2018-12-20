2018-12-20T15:44:02+03:00
Политика

Причалы и теплоходы Ижевска передали АО «Летний сад»

Но не все депутаты согласились с решением вопроса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Причал и теплоходы, которые находились на балансе Ижевска, передали под управление АО «Летний сад». Такое решение приняли депутаты городской думы на сессии 20 декабря.

Но решение было принято не единогласно. По словам члена партии КПРФ Андрея Зюзина, выгоды для города не будет и он предложил отложить этот вопрос. Его поддержали 15 депутатов, но этого оказалось не достаточно.

В планах генерального директора «Летнего сада» Сергея Буторина отремонтировать теплоходы, разработать новые маршруты и обустроить пристани.

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