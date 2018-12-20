Причалы и теплоходы Ижевска передали АО «Летний сад»

20 Дек. 15:25 2018-12-20T15:44:02+03:00

Но не все депутаты согласились с решением вопроса

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Причал и теплоходы, которые находились на балансе Ижевска, передали под управление АО «Летний сад». Такое решение приняли депутаты городской думы на сессии 20 декабря.

Но решение было принято не единогласно. По словам члена партии КПРФ Андрея Зюзина, выгоды для города не будет и он предложил отложить этот вопрос. Его поддержали 15 депутатов, но этого оказалось не достаточно.

В планах генерального директора «Летнего сада» Сергея Буторина отремонтировать теплоходы, разработать новые маршруты и обустроить пристани.

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