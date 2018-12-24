2018-12-24T06:49:26+03:00
Общество

Биатлонистка из Удмуртии финишировала четвертой на этапе юниорского Кубка IBU

Ранее Анастасия Кайшева одержала победу в спринте
Елена Перевощикова
Поделиться:
Фото: https://www.instagram.com/kayshevava/Фото: https://www.instagram.com/kayshevava/
Изменить размер текста:

21 декабря Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, заняла четвертое место на этапе юниорского Кубка IBU, который проходил во Франции.

Она отстала более, чем на 2,5 минуты от немки Юлии Фрювирт, победившей в соревновании. Анастасию Кайшеву подвели десять промахов.

Второй в соревнованиях стала россиянка Анастасия Гореева, третье место заняла словенка Нина Задравец.

Напомним, что ранее, 20 декабря, спортсменка выиграла спринт. Это была ее первая крупная победа международного уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-Ижевск вошел в десятку лучших городов для катания на сноуборде (продолжение)

-«Бурановские бабушки» из Удмуртии выпустили новый альбом «Внучка» (продолжение)

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Удмуртии стоимость проезда по мосту через реку Кама и Буй снова повысится
Почему олимпийские чемпионы не приедут на «Ижевскую винтовку»?
Какая погода ожидает жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года?
Елизавета Туктамышева и Алина Загитова из Удмуртии примут участие на международных соревнованиях
Команда автомобилистов из Удмуртии составили фигуру свиньи из машин
В Ижевске временно закрыто движение трамваев
Супружеская пара из Удмуртии занималась сбытом наркотиков
В Ижевске состоится благотворительная акция «Хочу домой»
Движение трамваев №10 и №12 в Ижевске восстановлено
Ижевчанка выступила в номере Антона Лушичева в шоу «Танцы»
«Бурановские бабушки» из Удмуртии выпустили новый альбом «Внучка»
Больше недели в Ижевске ищут 67-летнюю женщину
Три новых дорожных знака установят на 4-й Подлесной в Ижевске
Жителя Удмуртии осудили за нападение с ножом на судебного пристава
Движение трамваев временно изменено в Ижевске из-за отсутствия напряжения
Ижевск вошел в десятку лучших городов для катания на сноуборде
В Удмуртии три человека погибли после употребления жидкости для розжига угля
Более 3500 детей Удмуртии посетят благотворительные представления
Фигуристка Алина Загитова из Ижевска не смогла попасть в тройку лидеров на Чемпионате России
Директор одного из предприятия Удмуртии украл имущество организации
На конкурсе «Татьяна Поволжья-2019» Удмуртию представит Татьяна Попова
Команда студентов из Удмуртии разработала этно-стикеры для «ВКонтакте»
В школах Ижевска откроются мемориальные доски, посвященные героям Отечества
Жители Удмуртии могут выбрать оформление уличных ларьков