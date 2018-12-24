Биатлонистка из Удмуртии финишировала четвертой на этапе юниорского Кубка IBU
21 декабря Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, заняла четвертое место на этапе юниорского Кубка IBU, который проходил во Франции.
Она отстала более, чем на 2,5 минуты от немки Юлии Фрювирт, победившей в соревновании. Анастасию Кайшеву подвели десять промахов.
Второй в соревнованиях стала россиянка Анастасия Гореева, третье место заняла словенка Нина Задравец.
Напомним, что ранее, 20 декабря, спортсменка выиграла спринт. Это была ее первая крупная победа международного уровня.
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