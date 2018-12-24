Биатлонистка из Удмуртии финишировала четвертой на этапе юниорского Кубка IBU

СЕГОДНЯ 06:49 2018-12-24T06:49:26+03:00

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21 декабря Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, заняла четвертое место на этапе юниорского Кубка IBU, который проходил во Франции.

Она отстала более, чем на 2,5 минуты от немки Юлии Фрювирт, победившей в соревновании. Анастасию Кайшеву подвели десять промахов.

Второй в соревнованиях стала россиянка Анастасия Гореева, третье место заняла словенка Нина Задравец.

Напомним, что ранее, 20 декабря, спортсменка выиграла спринт. Это была ее первая крупная победа международного уровня.

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